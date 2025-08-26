Vācijā notiesā sīrieti, kurš Teilores Sviftas koncerta laikā plānoja terora aktu. Piespriestais sods pārsteidz
Vācijas tiesa otrdien notiesāja 16 gadus vecu Sīrijas pilsoni, kas bija apsūdzēts par atbalstu plānam pērn Vīnē sarīkot teroraktu amerikāņu popzvaigznes Teilores Sviftas koncertā. Sīrijas pilsonis Mohammads A. tika notiesāts par smaga vardarbības akta sagatavošanu un teroristiska vardarbības akta atbalstīšanu ārvalstīs.
Berlīnes tiesa viņam piesprieda 18 mēnešu nosacītu sodu.
Tiesneši konstatēja, ka apsūdzētais, kam tobrīd bija 14 gadi, atbalstījis teroristu grupējuma "Islāma valsts" ideoloģiju un sociālajos medijos sazinājies ar kādu jaunieti kaimiņvalstī Austrijā, kas plānojis sarīkot uzbrukumu Sviftas koncertā Vīnē.
Tiesa cita starpā konstatēja, ka apsūdzētais savam paziņam nosūtījis video ar instrukcijām par spridzekļa izgatavošanu un organizējis kontaktus ar kādu "Islāma valsts" biedru.
Kad 2024.gada 7.augustā tika atklāts sazvērestības plāns, Vīnē tika atcelti trīs Sviftas koncerti. Austrijas varasiestādes aizturēja trīs cilvēkus.
Apsūdzētais tiesas prāvā, kas notika aiz slēgtām durvīm viņa vecuma dēļ, paudis "visaptverošu atzīšanos", norādīja tiesa. Spriedumu var pārsūdzēt.