Pēc iepriekšējām nesaskaņām Tramps pārsteidz ar sveicieniem Teilorai Sviftai par saderināšanos
ASV prezidents Donalds Tramps ir reaģējis uz ziņām par popzvaigznes Teiloras Sviftes un NFL spēlētāja Travisa Kelčes saderināšanos, izsakot vēlējumus, lai viņiem nākotnē veicas. Šo komentāru viņš sniedza preses konferencē, raksta "Euronews".
Tramps teica: “Es novēlu viņiem daudz veiksmes. Es domāju, ka viņš ir lielisks spēlētājs, lielisks puisis, un viņa ir brīnišķīga sieviete. Tā kā novēlu viņiem daudz veiksmes.”
Tomēr Tramps ir zināms ar saviem publiskajiem uzbrukumiem dziedātājai, īpaši pēc viņas atbalsta Kamalai Harisai. Pērn viņš izteica asu naidu pret dziedātāju, apgalvojot, ka viņa, iespējams, “samaksās” par saviem vārdiem. Pēc šī izteikuma populārs kļuva “Es ienīstu Teiloru Svifu” (I HATE TAYLOR SWIFT!) sauklis.
Tomēr, šķiet, ka viņa komentārs par saderināšanos varētu norādīt uz viņa pārdomām un iespējamu mīkstinājumu attiecībā uz Svifti.
Jauns.lv jau ziņoja, ka popzvaigzne Teilore Svifta otrdien paziņojusi par saderināšanos ar Nacionālās futbola līgas (NFL) zvaigzni Trevisu Kelsiju. “Jūsu angļu valodas skolotāja un jūsu sporta skolotājs precēsies,” viņa paziņoja sociālajā vietnē "Instagram", un šis ieraksts nieka stundas laikā nopelnīja vairāk nekā 12 miljonus “patīk” atzīmju.