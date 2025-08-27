Valančūnam "double-double" Lietuvas uzvarā, Porziņģa bijušais komandas biedrs spīd Rīgā
2025. gada Eiropas čempionātu basketbolā 27. augusta pēcpusdienā ar panākumiem sāka Lietuvas izlase A grupā un Portugāles valstsvienība B apakšgrupā, kas tiešo konkurentu cīņā pārspēja Čehiju.
Lietuvieši B grupas pirmajā spēlē Tamperē ar rezultātu 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) pārliecinoši uzvarēja Lielbritāniju.
Lietuvas izlasē Jons Valančūns guva 18 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Ažoulam Tubelim šajos statistikas rādītājos bija 17+7, Roks Jokubaitis guva 12 punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, tāpat 12 punktus guva Marģirs Normants, bet desmit punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Arnam Veličkam.
Britiem 17 punktus guva Akvasi Jeboā, bet pa desmit punktiem bija Tarikam Filipam un Mailsam Hesonam. Lietuvas basketbolisti turnīru turpinās 29. augustā pret Melnkalni, savukārt briti tajā pašā dienā spēkosies pret B grupas mājinieci Somiju.
A apakšgrupā Rīgā turnīru ar uzvaru sāka Portugāle, kas ar 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) pārspēja Čehiju. Čehi vadībā tika vien otrajā ceturtdaļā, lielāko pārsvaru (29:24) panākot pēc Vojteha Hrubana trīspunktu metiena. Portugāle izšķirošo pārsvaru ieguva trešajā ceturtdaļā, kad veica izrāvienu ar 8:1.
Uzvarētājiem 23 punktus, 18 atlēkušās bumbas un četrus bloķētus metienus sakrāja Nemiašs Kveta, 15 punktus guva Rafaels Lišboa, bet desmit punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas pārķertas bumbas sakrāja Travante Viljamss.Čehijas valstsvienībā rezultatīvākais ar desmit punktiem bija Vīts Krejčī.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.