Atklāts datums, kad atvērs jauno "Lidl" Rīgas vēsturiskajā centrā
Rīgas centra, Avotu apkaimes un Grīziņkalna iedzīvotāji ir sagaidījuši "Lidl" veikalu arī savā rajonā - jau pavisam drīz tiks atklāts jaunais veikals Rīgas vēsturiskajā centrā, Lāčplēša ielā 76.
Atvēršanas datums būs pēc divām nedēļām, 12. martā. Nodrošinot ērtu piekļuvi, blakus modernajai un energoefektīvajai veikala ēkai izbūvēts plašs stāvlaukums un velo novietnes, kā arī būtiski uzlabota satiksmes drošība un labiekārtota apkārtējā pilsētvide.
Jaunais veikals durvis vērs 12. martā plkst. 7.30 no rīta. Šis būs trīsdesmit devītais “Lidl” veikals Latvijā.
Atzīmējot veikala atklāšanu, “Lidl” piedāvās īpašas aktivitātes: pirmajiem trim klientiem, kas ieradīsies jau rīta agrumā, dāvanā tiks pasniegtas 50 EUR dāvanu kartes, bet laimes rata dalībniekiem būs iespēja laimēt dažādas balvas. Tāpat apmeklētājus sagaidīs īpašie piedāvājumi un dažādi pārsteigumi.
Jaunajā veikalā apmeklētājiem būs pieejamas 10 pašapkalpošanās kases un 4 regulārās kases, ļaujot ikvienam iepirkties sev ērtākajā veidā. Jaunā veikala ēka ir ~ 4735 kvadrātmetru liela ar 1516 kvadrātmetru plašu tirdzniecības zāli.
Jaunajā veikalā būs ieviesti rūpīgi izstrādāti risinājumi - pārskatāmākas produktu zonas un uzlaboti navigācijas elementi, kas palīdzēs ātrāk orientēties veikalā un atrast nepieciešamos produktus, nodrošinot vienkāršāku un patīkamāku apmeklējumu ikvienam.
Pie veikala izveidotas 116 autostāvvietas “Lidl” klientiem, no tām sešas paredzētas cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Jaunā veikala būvniecībā nav aizmirsts par aktīvajiem Rīgas velobraucējiem, viņu ērtībai šeit uzstādīti nerūsējoša tērauda statīvi 84 velosipēdu drošai pieslēgšanai.
Lāčplēša ielas rekonstrukcijā ieguldīti vairāki simti tūkstoši eiro, īstenojot būtiskus uzlabojumus ielas infrastruktūrā - pilnībā pārbūvēta brauktuve un nomainīts tās segums, atjaunotas un sakārtotas gājēju ietves, abās ielas pusēs no jauna izbūvētas velosipēdu joslas, uzlabojot satiksmes drošību un ērtumu velobraucējiem.
Papildus veikti arī apjomīgi labiekārtošanas darbi - teritorijā iestādīti koki, veikti apzaļumošanas darbi, tostarp zālāja sēšana, kā arī izbūvētas dobes, oļu klājumi un ierīkots stiprinātais zāliens, kas uzlabo gan ielas vizuālo tēlu, gan pilsētvides kvalitāti kopumā.
Veikala ēkas un apkārtējās teritorijas projektu ir izstrādājuši SIA “Dual arhitekti”, bet būvdarbus veic SIA “Aimasa”.
“Lidl Latvija” pirmo veikalu durvis Latvijā vēra 2021. gada 7. oktobrī, kad vienā dienā tika atklāti pirmie 15 veikali.