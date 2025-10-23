"Lidl" veikala atklāšana Krustkalnos
Ceturtdien, 23. oktobrī, Ķekavas novada Krustkalnos, Mežmalas ielā 2, pie A7 šosejas tika atklāts 38. “Lidl” veikals Latvijā. Veikala svinīgā ...
FOTO: Krustkalnos atklāts jauns "Lidl" veikals - pirmie klienti rindā iestājās 13 stundas pirms veikala atvēršanas
Ceturtdien, 23. oktobrī, Ķekavas novada Krustkalnos, Mežmalas ielā 2, pie A7 šosejas tika atklāts 38. “Lidl” veikals Latvijā. Veikala svinīgā atklāšana pulcēja ap 100 iedzīvotāju, bet pirmais klients rindā gaidīja vairāk nekā 13 stundas – pārspējot Bauskas “Lidl” veikala atklāšanā uzstādīto rekordu.
Atverot veikalu, jau tradicionālās 30 EUR dāvanu kartes saņēma pirmie trīs rindā stāvošie klienti. Pirmais apmeklētājs rindā bija iestājies jau iepriekšējās dienas plkst. 17.55, savukārt ap plkst. 5.00, kad viņam bija jādodas uz darbu, ģimenes stafeti pārņēma sieva Zeltīte. Otrais klients, jau rūdītais veikalu atklāšanas fans Daniels, rindā iestājās tikai nedaudz vēlāk – ap plkst. 19.00, savukārt trešais klients viņiem pievienojās uz plkst. 23.00.
Abi vīrieši atklāja, ka par iegūto dāvanu karti plāno iegādāties saldās maizītes.
“Jaunais “Lidl” veikals būs ērta, vienkārša un patīkama iepirkšanās vieta kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī klientiem, kas pie mums iegriezīsies, braucot pa A7 šoseju. Mūsu komanda ir gatava ar smaidu sagaidīt katru apmeklētāju, un mēs ceram kļūt par daļu no vietējās kopienas. Svinot atklāšanu, tikai šajā veikalā turpmākās četras nedēļas būs speciālie piedāvājumi, kādi nebūs nevienā citā veikalā,” norāda “Lidl Latvija” šī veikala reģionālais vadītājs Valters Pāvelskopfs.
“Priecājamies, ka “Lidl” izvēlējies Ķekavas novadu kā vietu 38. veikalam. Šādas investīcijas nozīmē ne tikai jaunas darba vietas, bet arī ērtības mūsu iedzīvotājiem un aktīvāku vietējo ekonomiku. Novēlam veiksmīgu darbību un atsaucīgus klientus!” vēl Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Jaunā veikalā apmeklētājiem būs pieejamas 10 pašapkalpošanās kases un 3 regulārās kases, ļaujot ikvienam iepirkties sev ērtākajā veidā. Veikala ēka ir ~ 2127 m2 liela ar 1410 m2 plašu tirdzniecības zāli. Veikala apmeklētāju ērtībai ir paplašināts stāvlaukums, izbūvējot papildu 90 jaunas autostāvvietas. Tāpat padomāts arī par velobraucējiem, ierīkojot velosipēdu novietnes 12 velosipēdu novietošanai.
Labiekārtojot veikala teritoriju, izveidota īpaša āra zona ar “PreZero” soliņiem un apstādījumu kastēm, kas izgatavotas no divreiz pārstrādājamiem materiāliem – polimēriem, kas ir ļoti piemēroti tieši āra apstākļiem, jo ir ļoti izturīgi, ilgi saglabā savu krāsu un neizbalē saulē. Tādējādi šī zona kalpos ne tikai kā patīkama atpūtas vieta, bet arī kā piemērs videi draudzīgai infrastruktūrai. Veikala ēkas pārbūves projektu izstrādāja SIA “DUAL Arhitekti”, bet būvdarbus veica SIA “EKOTEH BŪVE”. Pārbūves projekts īstenots pēc “Lidl Latvija” un tirdzniecības centra īpašnieku SIA “TZA7” pasūtījuma.