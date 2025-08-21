Uz "Lidl" veikala atvēršanu Bauskā sieviete rindā iestājusies jau 12 stundas iepriekš - tas ir vēl nebijis rekords
Šorīt Bauskā, Zaļā ielā 5, tika atklāts 37. "Lidl" veikals Latvijā. Veikala atklāšanā piedzīvots jauns rekords – pirmā kliente rindā gaidīja jau no iepriekšējās dienas plkst. 19.52.
Veikala svinīgā atklāšana pulcēja ap 100 iedzīvotāju, pirmajai klientei rindā gaidot teju 12 stundas, kas ir jauns rekords “Lidl” veikalu atklāšanā Latvijā.
Līdz ar jaunatklāto veikalu, “Lidl” veikali pieejami jau 16 Latvijas pilsētās. Projekta kopējās investīcijas pārsniedz septiņus miljonus eiro.
Atverot veikalu, jau tradicionālās 30 EUR dāvanu kartes saņēma pirmie trīs rindā stāvošie klienti. Pirmā apmeklētāja, baušķeniece Emīlija, rindā bija iestājusies jau plkst. 19.52. Par iegūto dāvanu karti Emīlija plāno iegādāties augļus un dārzeņus, dažādas lietas saimniecībai, kā arī kādu kārumu.
“Esmu patiesi lepna par komandu, kas ar lielu entuziasmu gatavojās atklāšanai. Šī diena ir īpaša ne tikai mums, bet visai Bauskai – to apliecina gan lielā iedzīvotāju un mediju interese, kas bijusi pēdējo gadu, kā arī ievērojamais apmeklētāju skaits, kādu šodien sagaidījām. Svinot atklāšanu, tikai šajā veikalā turpmākās četras nedēļas būs speciālie piedāvājumi, kādi nebūs nevienā citā veikalā,” norāda “Lidl Latvija” šī veikala reģionālā vadītāja Lāsma Akmentiņa.
“Bauskas novada pašvaldība ar gandarījumu sveic “Lidl” ienākšanu mūsu novadā. Šodien jaunā veikala atvēršanas svētki ir apliecinājums tam, ka no idejas līdz rezultātam nemaz tik ilgi nav jāgaida! Ir veikti apjomīgi ieguldījumi veikala tapšanā un teritorijas labiekārtošanā, kas apliecina uzņēmējdarbības vides attīstību, rada jaunas darba vietas un iepirkšanās iespējas Bauskas un novada iedzīvotājiem. Novēlam veiksmīgu darbu “Lidl” komandai un patīkamu iepirkšanās pieredzi visiem pircējiem!” novēl Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jautājumos Guntis Kalniņš.
Jaunajā “Lidl” veikalā apmeklētājiem ir pieejamas 10 pašapkalpošanās kases un 4 regulārās kases, ļaujot ikvienam iepirkties sev ērtākajā veidā. Jaunā veikala ēka ir ~ 2255 m2 liela ar 1342 m2 plašu tirdzniecības zāli.
Pie veikala izveidotas 110 autostāvvietas “Lidl” klientiem. Jaunā veikala būvniecībā nav aizmirsts par aktīvajiem Bauskas velobraucējiem. Viņu vajadzībām šeit zem jumta uzstādīti 6 nerūsējoša tērauda statīvi 12 velosipēdu drošai pieslēgšanai.
Pie Bauskas veikala tika atjaunots Vītolu ielas posms, uzlabota gājēju infrastruktūra un izbūvēts luksofors, tādejādi uzlabota satiksmes drošība. Līdz šim šajā Zaļās ielas posmā nebija regulējamas gājēju pārejas. Tagad pilsētas iedzīvotāji var droši šķērsot aktīvo A7 transporta maģistrāli, kas iet cauri pilsētai.
Papildu, pēc pilsētas pašvaldības iniciatīvas, blakus esošajā daudzdzīvokļu mājas pagalmā Vītolu ielā izbūvētas 10 autostāvvietas un atjaunoti soliņi mājas iemītnieku vajadzībām.
Veikala teritorijā ir uzstādīta īpaša kukaiņu māja – vieta, kur dabas daudzveidība satiekas ar cilvēku rūpēm par vidi. Izveidojot kukaiņu māju jaunā veikala teritorijā Bauskā, “Lidl” vēlas uzsvērt ilgtspējīgas pilsētvides nozīmi un dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Par kukaiņu mājas iekārtošanas darbiem uzņēmums ziņos rudenī.
Būvniecības darbus veica “Jēkabpils PMK” speciālisti, bet projektēšanu nodrošināja SIA “Acitektura”.
Atverot šo veikalu, “Lidl Latvija” ir radījis aptuveni 30 jaunas darba vietas kolēģiem.