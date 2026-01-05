"Lidl" meklē darbiniekus jaunam veikalam Rīgas centrā - sola algu līdz 1430 eiro
Iesākoties Jaunajam gadam un veiksmīgi turpinoties jaunā veikala būvniecībai Rīgas centrā, Lāčplēša ielā 76, "Lidl" izsludina 30 vakances topošā veikala komandā. Topošā veikala darbiniekiem stundas algas likme ir noteikta, sākot no EUR 6.75 apmērā, kas nozīmē, ka bruto samaksa mēneša beigās būs robežās no 1080 – 1430 eiro.
"Lidl" veikalu komandas veido laikus, lai visi jaunie kolēģi būtu labi apmācīti. Darbs "Lidl" veikalos ļoti atšķiras no citur ierastā, jo visi dara visu. Tas ir nedaudz neierasts koncepts, tāpēc "Lidl" piedāvā nozarē vidēji augstāko stundas atalgojuma likmi.
Topošā veikala darbiniekiem stundas algas likme ir noteikta sākot no EUR 6.75 apmērā, kas nozīmē, ka bruto samaksa mēneša beigās būs robežās no 1080 – 1430 eiro. Kā arī jāatzīmē, ka katru gadu atalgojums tiek pārskatīts. Taču tas ir tikai sākums! Veikalā strādājot ir iespējams iegūt dažādus bonusus, piemēram - apmeklētības bonusu un citus, kas kopā veido līdz pat 190 eiro mēnesī. Kā arī vairāki veikalu darbinieki ir pierādījuši, ka "Lidl" ir vieta izaugsmei un ātri ir kļuvuši par maiņu vadītājiem, veikala vadītāja vietniekiem vai veikala vadītājiem. Ņemot vērā, ka "Lidl" Latvijā tikai attīstās un ver vaļā arvien jaunus veikalus, jaunie veikalu vadības speciālisti ir nepieciešami.
Darbs "Lidl" veikalā tiek piedāvāts rīta maiņā no 6.00 – 14.00 un vakara maiņā no 13.30 – 23.00. Tā kā "Lidl" nodrošina pilnu slodzi jeb 40 darba stundas nedēļā, tad šī ir lieliska iespēja tiem darba meklētājiem, kuriem svarīga stabila darba vieta ar paredzamiem, regulāriem ienākumiem.
Pēc pārbaudes laika beigām visi veikalā strādājošie saņem labu veselības apdrošināšanu, kā arī optikas kompensāciju līdz 75 eiro, ja tāda nepieciešama. Tāpat arī visiem "Lidl" darbiniekiem vienmēr pieejamas bezmaksas jurista, finansista un psihologa konsultācijas. Nav arī mazsvarīgi, ka visiem "Lidl" darbiniekiem viņu dzimšanas dienas ir apmaksātas brīvdienas.
Kā atzinību par paveikto savas komandas stiprināšanā, "Lidl Latvija" jau trīs gadus pēc kārtas ir saņēmis starptautisko "Top Employer" sertifikātu.