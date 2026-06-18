Militārais žurnālists komentē Maskavas aizsardzību pret droniem: "Trīs pretgaisa aizsardzības gredzeni" izrādījās mīts
Masveida Ukrainas dronu uzbrukums Maskavai atklāja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma ir vājāka, nekā tika uzskatīts iepriekš.
Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma nodemonstrēja pilnīgu profesionālu nekompetenci Ukrainas dronu uzbrukuma laikā Maskavai. Krievijas galvaspilsēta, šķietami visrūpīgāk aizsargātā, nespēja atvairīt uzbrukumu, šādu vērtējumu sniedza Izraēlas militārais žurnālists Sergejs Auslenders.
"Manu uzmanību piesaistīja trīs video no gaisa uzlidojuma Maskavai... Vienā no tiem "Pantsir" burtiski trāpīja garām ar divām raķetēm pēc kārtas, šaujot gandrīz poligona apstākļos uz lēni lidojošu zemu objektu. Precīza ieroča definīcija nozīmē, ka trāpījumu koeficients ir lielāks par 0,5 — tas ir, lielākoties trāpījums pirmajā šāvienā. Šeit pirmais šāviens garām, otrais arī netrāpa. Divos citos raķetes trāpīja mērķī."
Taču vienā gadījumā raķete bojā planieri, iedarbinot bezpilota lidaparātu astes griezienā. Otrajā gadījumā tā vienkārši eksplodē netālu no astes, lēnām parvirzot to uz "Sadovod" tirgu. Abos gadījumos raķetei neizdevās iznīcināt dronu vai iedarbināt tā kaujas galviņu. Drons detonē, triecoties pret virsmu.
"Teorētiski tiešam trāpījumam vajadzētu izārdīt dronu, lai zemē krīt atlūzas. Bet šeit tam vienkārši maina trajektoriju no rūpnīcas uz tirgu," atzīmēja Auslenders. Viņš atgādināja, ka krievi solīja līdz 2017. gadam izstrādāt "Pantsir" modifikāciju, kas būtu efektīva pret ballistiskajām raķetēm. Ir pagājuši gandrīz 10 gadi. Modifikācijas joprojām trūkst, bet Ukrainas ballistiskās raķetes, spriežot pēc Kijivas paziņojumiem, jau ir ceļā."
Kopumā Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma ir pierādījusi savu vājumu. "Runājot par "trīs pretgaisa aizsardzības gredzeniem", tas šķiet tikpat liels absurds kā "pārliecinoša virzība visos virzienos"," secināja žurnālists.
18. jūnija rītā Ukrainas bezpilota lidaparāti atkārtoti uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņas rajonā Krievijas galvaspilsētā, izraisot plaša mēroga ugunsgrēku. Vēlā 17. jūnija vakarā kļuva zināms, ka aptuveni 310 Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijā un krievu okupētajās Ukrainas teritorijās. Lielākā daļa bezpilota lidaparātu devās Maskavas virzienā.
Neilgi pēc pusnakts Maskavas apgabalā tika izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins plkst. 4:39 paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība 18. jūnija naktī esot notriekusi 15 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas lidoja Krievijas galvaspilsētas virzienā.