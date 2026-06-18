Polijā aizturēts aizdomās turamais Krievijas pretkara satīriķa Semjona Skrepecka slepkavībā
Polijas likumsargi aizturējuši vīrieti, kuru tur aizdomās par Krievijas opozicionāra un mākslinieka Semjona Skrepecska slepkavību, paziņojis Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Aizturētais ir 36 gadus vecs vīrietis, kurš izmantojis Gruzijas pasi. Pēc Polijas amatpersonu teiktā, viņš tiek saistīts ne tikai ar šo noziegumu, bet arī ar organizēto noziedzību un citiem likumpārkāpumiem valstī.
„Dienesti strādā, lai noskaidrotu šī nozieguma pasūtītāju,” mikroblogošanas vietnē „X” norādīja Tusks.
Polijas drošības iestādes neizslēdz iespēju, ka slepkavības organizēšanā varētu būt iesaistīti ārvalstu specdienesti. Polijas drošības dienestu koordinators Tomašs Siemoņaks norādīja, ka ārvalstu dienesti mēdz izmantot noziedzniekus savu operāciju īstenošanai citās valstīs, tāpēc šī versija tiekot uztverta ļoti nopietni.
Tusks jau dienu iepriekš paziņoja, ka „viss liecina, ka šī bijusi politiska slepkavība”. Viņš arī norādīja, ka gadījumā, ja izrādītos, ka uzbrukumu organizējusi Krievija, tas būtu uzskatāms par valsts terorisma aktu. Premjers ceturtdien atkārtoti uzsvēra, ka izmeklētāji pašlaik koncentrējas uz slepkavības pasūtītāja noskaidrošanu.
Jau ziņots, ka krievu pretkara mākslinieks un opozicionārs Semjons Skrepeckis, kura īstais vārds bija Roberts Kuzovkovs, pirmdien tika nošauts Baltā Podlaskā Polijas austrumos, netālu no Baltkrievijas robežas. Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju, uzbrucējs viņu sašāva vairākas reizes gaišā dienas laikā. Sākotnēji saistībā ar noziegumu tika aizturēti arī divi Baltkrievijas pilsoņi, taču vēlāk viņi tika atbrīvoti.
Skrepeckis, kurš dzimis Altaja reģionā, bija pazīstams ar savām satīriskajām karikatūrām ar Krievijas un Baltkrievijas līderiem, tostarp Vladimiru Putinu, Aleksandru Lukašenko un Ramzanu Kadirovu. Viņa darbi bieži bija asi politiski un kritiski pret Krievijas varu.
Mākslinieks 2021. gadā pārcēlās uz Poliju, norādot, ka Krievijā baidās no politiskas vajāšanas. Polijas valdība vēlāk viņam piedāvāja aizsardzību, taču viņš no tās atteicās. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Maskava vairākkārt apsūdzēta mēģinājumos vērsties pret saviem oponentiem ārvalstīs. Krievija šīs apsūdzības noliedz.