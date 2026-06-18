Lielbritānijā pirmoreiz notiesā personas par spiegošanu Ķīnas labā
Lielbritānijā ceturtdien piespriesti cietumsodi diviem vīriešiem, kuri atzīti par vainīgiem spiegošanā Ķīnas interesē, tai skaitā Honkongas demokrātijas atbalstītāju izsekošanā Apvienotās Karalistes teritorijā.
66 gadus vecajam Čunam Biu Juenam, kurš pazīstams arī kā Bils Juens, piespriests astoņu gadu cietumsods, savukārt 41 gadu vecajam Či Leungam Vajam jeb Pīteram Vajam – desmit gadu cietumsods.
Abi vīrieši pagājušajā mēnesī tika atzīti par vainīgiem ārvalstu izlūkdienesta atbalstīšanā, veicot novērošanu un vācot informāciju par prominentiem Honkongas demokrātijas aktīvistiem, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Noziegumi pastrādāti laika posmā no 2023. gada decembra līdz 2024. gada maijam.
Vajs, kurš strādāja Lielbritānijas Robežsardzē, tika atzīts par vainīgu arī dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viņš meklējis informāciju Iekšlietu ministrijas datubāzēs par personām, kuras bija kļuvušas par izspiegošanas mērķiem.
Abi apsūdzētie, kuriem ir gan Lielbritānijas, gan Ķīnas pilsonība, savu vainu noliedza. Tikmēr Ķīnas vēstniecība Londonā lietu nodēvējusi par politiski motivētu un apsūdzējusi britu varasiestādes likuma ļaunprātīgā izmantošanā.
Pasludinot spriedumu, tiesnese Bobija Čīma-Graba norādīja, ka Apvienotā Karaliste arvien biežāk saskaras ar ārvalstu valstu slēptu ietekmi un iejaukšanos. „Mūsdienu ārvalstu izlūkošanas darbība neaprobežojas tikai ar militāru vai valdības noslēpumu iegūšanu. Tā var izpausties kā novērošana, informācijas vākšana, iebiedēšana un disidentu vajāšana,” sacīja tiesnese.
Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helēna Flanagana lietā iesaistīto rīcību raksturoja kā satraucošu. „Vaja un Juena darbība bija patiesi biedējoša. Viņi izspiegoja un mērķtiecīgi vāca informāciju par cilvēkiem Apvienotajā Karalistē, kuri atbalstīja demokrātiju un miermīlīgi protestēja pret Honkongas un Ķīnas valdību,” viņa uzsvēra.
Britu mediji norāda, ka šī, visticamāk, ir pirmā reize, kad Lielbritānijā personas notiesātas par spiegošanu Ķīnas labā.