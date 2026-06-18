Kā divas ūdens lāses! Džesika Alba ar aizkustinošu vēstījumu sveic meitu 18. dzimšanas dienā
Džesika Alba ar aizkustinošu vēstījumu sveikusi savu vecāko meitu Honoru 18. dzimšanas dienā. Tikmēr fani sociālajos tīklos nebeidz sajūsmināties par mātes un meitas pārsteidzošo līdzību.
Aktrise vietnē „Instagram” dalījās ar video, kurā apkopoti mirkļi no meitas dzīves, pievienojot ierakstam emocionālu apsveikumu ar pilngadības sasniegšanu. „Daļa manis gribētu tevi turēt sev blakus mūžīgi un no visa pasargāt. Taču vēl lielāka daļa vēlas vērot, kā tu lido, iepazīsti pasauli un atklāj visu, kas uzrunā tavu dvēseli,” rakstīja Alba.
45 gadus vecā aktrise atzina, ka pēdējie 18 gadi bijuši vieni no nozīmīgākajiem viņas dzīvē. „Tu atvēri manu sirdi un paplašināji manu izpratni par mīlestību tādā veidā, kādu nekad nebiju iedomājusies,” viņa rakstīja, piebilstot, ka meita vienmēr spējusi izgaismot jebkuru telpu, kurā ienāk.
Alba arī slavēja meitas raksturu un personību. „Tava humora izjūta ir ātra, asa un negaidīta. Tu esi neticami gudra, bezgalīgi zinātkāra, un es nevarētu būt vēl lepnāka par jauno sievieti, par kādu esi kļuvusi,” norādīja aktrise.
Vēstījuma noslēgumā viņa uzsvēra, ka vienmēr būs līdzās meitai neatkarīgi no tā, kur dzīve viņu aizvedīs. „Es vienmēr būšu šeit. Ja tev vajadzēs mierinājumu, apskāvienu vai vienkārši pietrūks māju, es iekāpšu lidmašīnā un atbraukšu pie tevis. Es vienmēr būšu blakus,” rakstīja Alba. Uz emocionālo ierakstu reaģēja arī pati jubilāre, komentāros atbildot: „Awww, mammu.”
Honora ir Džesikas Albas un viņas bijušā vīra Keša Vorena vecākais bērns. Bijušajam pārim ir arī 14 gadus vecā meita Heivena un astoņus gadus vecais dēls Heizs. Alba un Vorens par šķiršanos paziņoja pērn pēc 16 laulībā pavadītiem gadiem, vienlaikus uzsverot, ka bērni joprojām ir viņu galvenā prioritāte. Maijā arī Vorens sociālajos tīklos publiski apsveica meitu vidusskolas absolvēšanā, rakstot, ka viņa ir gatava nākamajam dzīves posmam un lielākiem izaicinājumiem.