Apprecējies kārtslēcējs Armands Duplantiss
Greznā ceremonijā pasaules rekordists un olimpiskais čempions kārtslēkšanā Armands "Mondo" Duplantiss apprecējis savu ilggadējo draudzeni, modeli un influenceri Dezirē Inglanderi.
FOTO: greznā ceremonijā apprecējies vieglatlētikas superzvaigzne Duplantis
Greznā ceremonijā pasaules rekordists un olimpiskais čempions kārtslēkšanā Armands "Mondo" Duplantiss apprecējis savu ilggadējo draudzeni, modeli un influenceri Dezirē Inglanderi.
Pāris sociālajos tīklos dalījās ar fotogrāfijām no kāzu ceremonijas, kas 12. jūnijā notika Kastelāras pilī Francijas dienvidos netālu no Kannām. Duplantiss bija tērpies baltā smokinga žaketē, ko papildināja melnas bikses un melns tauriņš, savukārt Inglandere mirdzēja elegantā mežģīņu kleitā ar garām piedurknēm un sirds formas izgriezumu.
Kāzu svinības ilga vairākas dienas. Tās sākās ar viesu sagaidīšanas vakaru Antibās, turpinājās ar ceremoniju Kastelāras pilī un noslēdzās ar ballīti Kannās. Līgava atklāja, ka viņai bija svarīgi kāzās saglabāt saikni ar savām zviedru saknēm, tāpēc ceremonijas kleitu radīja zviedru dizainere Ida Lanto. Savukārt Duplantiss iedvesmu smēlies no Džeimsa Bonda tēla un sava tēva, kurš savās kāzās arī bija izvēlējies baltu smokingu.
Ceremonijas laikā netrūka emociju. Ejot pie altāra tēva pavadībā, Inglandere dzirdēja pianista izpildīto grupas ABBA dziesmu „Slipping Through My Fingers”.„Kad pianists sāka spēlēt šo dziesmu, man jau acīs sariesās prieka asaras,” viņa atzina.
Arī Duplantiss neslēpa saviļņojumu, īpaši uzsverot to, cik saviļņojoši bija apprecēties tuvāko draugu un ģimenes lokā. „Tas bija ideāls kultūru apvienojums. Puse manu draugu un ģimenes ir no Luiziānas, otra puse – no Zviedrijas. Tam visam pievienojās draugi no dažādām pasaules valstīm. Mēs jutāmies ļoti mīlēti un novērtēti,” sacīja sportists.