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Šodien 18:13
Jāņu brīvdienās ieviestas izmaiņas vilcienu kustībā maršrutā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Indra
Laika posmā no 21. līdz 28. jūnijam tiks ieviestas izmaiņas vilcienu kustībā Daugavpils virzienā, informē Latgales plānošanas reģiona padome.
Izmaiņas skar maršrutus Rīga-Daugavpils-Krāslava-Indra un Indra-Krāslava-Daugavpils-Rīga.
Vilciens, kas maršrutā Rīga–Daugavpils–Krāslava–Indra no stacijas “Rīga” izbrauc plkst. 16.31, jaunnedēļ, 21., 22., 23., 24., 25. un 28. jūnijā kursēs līdz stacijai “Krāslava”. Savukārt 26. un 27. jūnijā šis reiss kursēs līdz stacijas “Indrai”.
Maršrutā Indra–Krāslava–Daugavpils–Rīga rīta vilciens no stacijas “Indra” plkst. 5.25 būs pieejams 27. un 28. jūnijā, bet 21., 22., 23., 24. un 26. jūnijā vilciens sāks kursēt no stacijas “Krāslava” pulksten 5.45.
Pasažieri aicināti savlaicīgi iepazīties ar kustības grafiku, lai plānotu braucienus Līgo svētku laikā.