Ir panākta vienošanās par ASV-Irānas miera līguma galīgo tekstu
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs apstiprinājis, ka ir panākta vienošanās par ASV un Irānas miera līguma galīgo tekstu.
"Mēs varam apstiprināt, ka ir panākts galīgais, saskaņotais miera līguma teksts, un Pakistāna tagad cieši sadarbojas ar abām pusēm, lai pabeigtu nākamos soļus," Šarifs paziņoja vietnē "X". Abas puses šodien nāca klajā ar krasi atšķirīgiem ierosinātās vienošanās izklāstiem, Teherānai uzstājot uz savām tiesībām bagātināt urānu un saglabāt kontroli pār Hormuza šaurumu.
Kāda augsta ranga ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersona apgalvoja, ka Irānas pārstāvji ir piekrituši pieciem galvenajiem vienošanās punktiem. Saskaņā ar topošo vienošanos Irānas kodolmateriāli tiks iznīcināti un izvesti un tās kodolprogramma tiks likvidēta. Irānas iesaldētie līdzekļi netiks atbrīvoti, kamēr netiks izpildīti nosacījumi, proti, netiks atvērts Hormuza šaurums un Irāna nepārstās finansēt teroristu grupējumus, paziņoja amatpersona.
Taču Teherānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA paziņoja, ka Irānas kodolmateriālu atņemšana nav pat apspriesta un Irāna uzstās, lai kontrole pār satiksmi Hormuzā paliek tās varā.
IRNA ziņoja, ka pēc sākotnējā saprašanās memoranda parakstīšanas Irāna un ASV 60 dienas risinās sarunas un ka "tiks uzsvērtas Irānas tiesības bagātināt urānu un saglabāt bagātināto materiālu" ar mērķi iekļaut šīs tiesības galīgajā nolīgumā. Abas puses acīmredzami cenšas parādīt, ka ir guvušas pārsvaru karā, ko ASV un Izraēla 28. februārī sāka pret Irānu.
Tramps ceturtdien paziņoja, ka abas puses ir panākušas "lielisku vienošanos", kas tiks parakstīta Eiropā jau šajā nedēļas nogalē. Teherāna paziņoja, ka nekas vēl nav pabeigts. ASV prezidents vairākkārt paziņojis, ka Irānas miera līgums tūlīt tiks parakstīts, bet līdz šim tas nav noticis. Raidorganizācija CNN ir aprēķinājusi, ka kopš 23. marta Tramps šo apgalvojumu ir izteicis vismaz 39 reizes.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči piektdien paziņoja, ka Savienotās Valstis un Irāna "nekad nav bijušas tuvāk" nolīgumam par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos.
"Islamabadas saprašanās memorands nekad nav bijis tuvāk," platformā "X" rakstīja Aragči, atsaucoties uz Pakistānas galvaspilsētu, kurā notika iepriekšējās ASV un Irānas sarunas. "Līdz tā pabeigšanai medijiem vajadzētu atturēties no spekulācijām par tā saturu," viņš piebilda.