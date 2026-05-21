Trampam un Netanjahu ir domstarpības par Irānas kara stratēģiju
ASV prezidentam Donaldam Trampam un Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu nesen telefonsarunā bija domstarpības par tālāko stratēģiju karā pret Irānu, trešdien ziņoja ASV mediji "Axios" un "Wall Street Journal", atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem.
Domstarpību centrā bija atšķirīgi viedokļi par pārskatītu priekšlikumu, kura mērķis ir izbeigt bruņoto konfliktu ar Irānu.
Pēc otrdien notikušās telefonsarunas Netajahu bija redzami uzbudināts, vēstīja viens "Axios" ziņu avots.
Katara un Pakistāna kopā ar citiem partneriem ir piedāvājušas pārskatītu miera priekšlikumu, kura mērķis ir pārvarēt nesaskaņas starp Vašingtonu un Teherānu.
Mediji citēja Trampa teikto, ka Netanjahu "darīs to, ko es gribu, lai viņš darītu".
Tramps pēc jauniem Irānai izteiktiem draudiem pēdējo nedēļu laikā sacīja, ka ir atlicis jaunu militāru triecienu, jo notiek nopietnas sarunas. Viņš raksturoja šīs sarunas kā pozitīvu notikumu attīstību.
Netanjahu vēl arvien ir skeptiska attieksme pret sarunām. Viņš grib atsākt karu, kuru Izraēla un ASV kopā sāka 28. februārī, lai tālāk vājinātu Irānas militārās spējas, ziņoja mediji.