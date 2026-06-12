Tukuma futbolistiem neizdodas nosargāt uzvaru pār daugavpiliešiem
"Tukums 2000" futbolisti piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 17. kārtas spēlē savā laukumā cīnījās neizšķirti 1:1 ar "Daugavpili". Mājinieku labā vārtus guva Rūdolfs Meļķis, bet viesu rindās precīzs bija Rostands Ndžiki.
Spēles otro puslaiku "Tukums 2000" komanda aizvadīja desmit futbolistu sastāvā, jo uzreiz pēc pārtraukuma Kristers Volkovs pēc otrās dzeltenās kartītes atstāja mājiniekus mazākumā.
Mača 75. minūtē pēc Maksima Derkača piespēles no kreisās malas Meļķis soda laukumā mainīja bumbas lidojuma virzienu un panāca 1:0 tukumnieku labā. Tuvojoties pamatlaika beigām, "Daugavpils" izspēlēja soda sitienu, un pēc Joela Jakubu centrējuma 88. minūtē ar galvu vārtus guva Ndžiki.
Piektdien 17. kārtas maču aizvada arī "Liepāja" un "Super Nova". Sestdien "Ogre United" uzņems "Riga" komandu, "Grobiņa" savā laukumā Liepājā tiksies ar RFS, bet "Auda" Rīgā - ar "Jelgavu".
16 spēlēs RFS ir izcīnījusi 43, "Riga" - 39 punktus, "Auda" - 34, "Liepāja" - 22, "Super Nova" - 20, "Daugavpils" - 19, "Jelgava" - 15 punktus, "Tukums 2000" komandai ir 14 punkti, "Grobiņai" - 13 punkti, bet Ogres "United" futbolistiem ir četri punkti. 2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.