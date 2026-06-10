Tramps sola Irānai sliktu likteni: "Pārāk ilgi vilkāt gumiju ar sarunām!"
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt.
"Tuvo Austrumu huligāns ir pagalam!!!! Viņi pārāk ilgi kavējās, lai panāktu vienošanos, kas viņiem būtu bijusi izdevīga, un tagad viņiem par to būs jāmaksā!!!" savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.
Šie prezidenta izteikumi ir pretrunā ar viņa otrdienas komentāriem, ka sarunas par ilgstošu vienošanos, lai izbeigtu karu, varētu tikt pabeigtas divu vai trīs dienu laikā.
ASV armija otrdienas vakarā paziņoja, ka ir pabeigusi triecienus Irānai, atbildot uz ASV armijas helikoptera "Apache" notriekšanu pirmdien Omānas piekrastes tuvumā. Irānas mediji savukārt ziņoja par sprādzieniem Irānas dienvidu piekrastē.
ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kuras pārziņā ir ASV bruņotie spēki Tuvajos Austrumos, vēlāk paziņoja, ka ASV Gaisa spēki un Jūras spēki ir izveidojuši vadības un kontroles, aizsardzības un novērošanas posteņus.
Irāna paziņoja, ka šodien uzbrukusi amerikāņu bāzēm Jordānijā un Bahreinā.