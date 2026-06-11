Kristīnes Lindenblates vadīto “Misis Latvija” satricina skandāls: skaistumkonkursa laureātei atsaukts tituls
Skaistumkonkursu “Misis Latvija” satricinājis skaļš konflikts — organizatore Kristīne Lindenblate paziņojusi, ka jēkabpilietei Inesei Siliņai atsaukts tituls “1. vice Misis Latvija 2026”.
Kā norādīts paziņojumā, lēmums pieņemts pēc radušos apstākļu izvērtēšanas un stājies spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Organizatore skaidro, ka zaudējusi uzticību titula ieguvējai saistībā ar darbībām, kuras, viņas ieskatā, esot vērstas pret konkursa interesēm un nav savienojamas ar konkursa pārstāves statusu.
Titula ieguvēja Inese Siliņa sociālajos tīklos norādījusi, ka nepiekrīt šim lēmumam un uzskata, ka sabiedrībai ir tiesības zināt arī otru šī stāsta pusi.
“Tituls man netika piešķirts vienas personas subjektīva viedokļa rezultātā. Tas tika iegūts, balstoties uz konkursa kopvērtējumu, neatkarīgas žūrijas vērtējumu un skatītāju balsojumu. Tieši tādēļ man rodas pamatots jautājums uz kāda tiesiskā un objektīvā pamata šāds tituls var tikt atsaukts ar vienpersonisku lēmumu,” norādīja Siliņa.
Tāpat viņa pauda, ka līdz pat šai dienai viņai nav iesniegts neviens oficiāls lēmums, neviens juridisks pamatojums un nav uzrādīti nekādi pierādījumi, kas pamatotu publiski paustos apgalvojumus par mani.
“Īpaši svarīgi ir tas, ka konkursa laikā starp mani un organizatori Kristīni Lindenblati netika noslēgts nekāds līgums, kurā būtu noteikta titula atsaukšanas kārtība, nosacījumi vai tiesības vienpersoniski pieņemt šādu lēmumu. Neskatoties uz to, publiskajā telpā ir izplatīta informācija, kas rada negatīvu priekšstatu par mani, aizskar manu godu, cieņu un reputāciju, vienlaikus nesniedzot sabiedrībai konkrētus faktus un pierādījumus,” pauda Siliņa.
Paziņojums sociālajos tīklos izraisījis jautājumus arī sekotāju vidū. Kāda komentētāja norādīja, ka viņai kā skatītājai par radušos situāciju esot nesaprašana, jo paziņojums radot vairāk jautājumu nekā atbilžu, un būtu nepieciešams plašāks skaidrojums par notikušo. Atbildot uz komentāru, “Misis Latvija” pārstāvji norādīja, ka skaidrojums “noteikti tiks sniegts”, piebilstot: “Visam savs laiks.”