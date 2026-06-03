Ukraina jau otro mēnesi pēc kārtas atgūst vairāk teritorijas, nekā Krievija spēj ieņemt
Ukrainas spēki maijā turpinājuši uzlabot savas pozīcijas frontē, otro mēnesi pēc kārtas atgūstot vairāk teritorijas, nekā Krievijas karaspēks spējis okupēt, liecina AFP veiktā ASV Kara izpētes institūta (ISW) datu analīze.
Saskaņā ar analizētajiem datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājās par 282 kvadrātkilometriem. Kopš 2025. gada beigām Krievijas karaspēka virzīšanās temps ir palēninājies, un tā iemesls ir Ukrainas dronu triecienu efektivitāte, norāda ISW.
Aprīlī Maskavas kontrolētā teritorija palielinājās par aptuveni 120 kvadrātkilometriem, un tas bija pirmais mēnesis kopš pilna mēroga kara sākuma, kad Krievija zaudēja vairāk teritorijas nekā iekaroja. Tomēr lielākajā daļā teritoriju, kuras Ukraina ir atguvusi, joprojām ir iefiltrējušies Krievijas karavīri, norāda ISW.
Aprīlī un maijā Ukrainas atkarotā teritorija - aptuveni 402 kvadrātkilometri - veido apmēram 0,4% no kopējās Krievijas kontrolē esošās Ukrainas teritorijas.
"Ukrainas sekmīgās vidējā darbības rādiusa un frontes zonas bezpilota lidaparātu uzbrukumu kampaņas ierobežo Krievijas iespējas transportēt personālu uz frontes līniju un apgādāt un uzturēt frontes pozīcijas," norāda ISW. Lielākā daļa Ukrainas atkarotās teritorijas ir Doneckas un Zaporižjas apgabalos.
Maskava ir okupējusi nedaudz vairāk nekā 19% Ukrainas teritorijas, ieskaitot aptuveni 7% teritorijas - Krimu un daļu Donbasa, kas jau pirms 2022. gada februāra pilna mēroga iebrukuma bija Krievijas kontrolē. Lielāko daļu pilna mēroga kara laikā okupētās teritorijas Krievija iekaroja kara pirmajās nedēļās.