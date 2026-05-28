Latvijas uzņēmums sadarbībā ar "Grammy" balvas ieguvēju Marku Urselli radījis pasaulē pirmo hibrīdo studijas mikrofonu
Latvijas uzņēmums "JZ Micropones" sadarbībā ar Grammy balvas ieguvēju producentu un skaņu inženieri Marku Urselli izstrādājis pasaulē pirmo hibrīdo studijas mikrofonu MU-1, kas aizstāj gadu desmitiem izmantotu divu mikrofonu ieraksta tehniku ar vienotu, precīzi atkārtojamu risinājumu profesionālām studijas sesijām.
Jaunradītais mikrofons apvieno lentes un lielās diafragmas kondensatora tehnoloģiju, vienā korpusā apvienojot divas kapsulas, kas nodrošina precīzu līmeņu saskaņojumu un fāžu koherenci. Mikrofona MU-1 idejas un tehnoloģiskā dizaina autors ir producents un skaņu inženieris Marks Urselli, kurš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā U2, Nick Cave, Foo Fighters, Lou Reed, Elton John un John Zorn.
“Lentes un kondensatora mikrofonu apvienošanas tehnika jau ilgu laiku ir bijis mans iecienītākais ieraksta paņēmiens. Taču tas nozīmē divus statīvus, vietas meklēšanu, mikrofonu izlīdzināšanu telpā un vēlāk arī fāžu saskaņošanu. Savukārt MU-1 ir pirmais risinājums, kad viss nepieciešamais ir pieejams vienā mikrofonā — ar precīzu fāžu koherenci, saskaņotiem līmeņiem un pilnībā atkārtojamu rezultātu no sesijas uz sesiju. Tas būtiski maina manu darba procesu: nodrošina izcilu skaņu, vienkāršo uzstādīšanu, paplašina iespējas un skaņu paleti,” norāda M. Urselli.
Lentes un kondensatora mikrofonu kombinācija vienam skaņas avotam jau sen ir ierasta studiju prakse, taču tā vienlaikus nozīmē arī sarežģītu darba procesu. Fāžu saskaņošana, līmeņu balansēšana un precīza mikrofonu novietošana bieži vien piecu minūšu uzdevumu var pārvērst pusstundu ilgā kompromisu meklēšanā.
MU-1 novērš šos izaicinājumus un vienlaikus piedāvā plašākas skaņas iespējas. Abas kapsulas novietotas blakus vienā metāla korpusā un ir precīzi saskaņotas jau konstrukcijas līmenī. Viens 5-pin XLR savienojums nodrošina abu signālu pārraidi, savukārt komplektā iekļautais Y tipa sadalītāja kabelis sadala signālu divos standarta 3-pin XLR izvados. Tas ļauj ierakstīt katru kapsulu atsevišķi vai izmantot abas paralēli, miksējot skaņu pēc vajadzības.
“JZ Micropones mēs vienmēr meklējam inovatīvus un praktiskus risinājumus, kas skaņu inženieru darbu padara vienkāršāku, nevis sarežģītāku. MU-1 ir tieši šāds produkts. Tas pārņem tehniku, ko jau iecienījuši pasaules labākie skaņu inženieri, un novērš visus šķēršļus starp viņiem un skaņu. Tieši šādas inovācijas mēs vēlamies radīt,” uzsver JZ Microphones valdes priekšsēdētājs Andris Zemmers.
Galvenās MU-1 īpašības
- Pasaulē pirmais aktīvais lentes un lielās diafragmas kondensatora hibrīda mikrofons
- Patentēta hibrīda kapsulu arhitektūra (patenta pieteikuma stadijā)
- Fāzēs saskaņoti un līmeņos balansēti dubultie izvadi
- Viens 5-pin XLR savienojums ar divu 3-pin XLR sadalītāja kabeli
- Kondensatora sekcija: JZ Golden Drop kardioīdā kapsula ar beztransformatora signāla ķēdi
- Lentes sekcija: 1,2 μm folijas motors ar īpaši izstrādātu transformatoru
- Ražots Latvijā, roku darbs
- Aktīva konstrukcija (48V phantom barošana abiem elementiem)
- Pilnībā metāla korpuss
- Komplektā: amortizējošais stiprinājums, koka kaste, sadalītāja kabelis un īpašumtiesību sertifikāts.