Krievijas Tuapses osta apturējusi naftas eksportu pēc ukraiņu dronu triecieniem
Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijas Tuapses osta apturējusi naftas un naftas produktu eksportu, bet vietējā naftas pārstrādes rūpnīca pārtraukusi naftas pārstrādi, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz nozares avotiem.
Украина поразила один из крупнейших нефтепродуктовых терминалов в России— Новости «Агентства» (@agents_media) November 2, 2025
Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали порт Туапсе, где повредили танкер и терминал по перевалке нефтепродуктов, свидетельствуют заявление властей Краснодарского края и видео очевидцев.… pic.twitter.com/njxTjF8b4c
Svētdien dronu trieciens izraisīja ugunsgrēku Tuapses ostā un tika nodarīti bojājumi vismaz vienam tankkuģim, paziņoja vietējās varasiestādes un Ukrainas armija.
Saskaņā ar "Reuters" avotu informāciju "Rosņeftj" kontrolētā naftas pārstrādes rūpnīca, kas darbojas galvenokārt eksportam, pirmdien pārtrauca naftas pārstrādi ostas infrastruktūras bojājumu dēļ.
Naftas pārstrādes rūpnīca dienā pārstrādā līdz 240 000 barelu naftas, ražojot dažādus naftas produktus. Tās produktus galvenokārt eksportē uz Turciju, Ķīnu, Malaiziju un Singapūru.
Trieciena brīdī Tuapses ostā bija pietauvojušies trīs tankkuģi, kuros bija paredzēts iekraut naftu, dīzeļdegvielu un mazutu, liecina uzņēmuma LSEG dati. Trešdien visi trīs bija pametuši ostu un noenkurojušies atstatus, vēsta "Reuters".