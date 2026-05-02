Ukraina jau ceturto reizi veikusi triecienus pa Krievijas Tuapses ostu
Ukrainas droni piektdien jau ceturto reizi 16 dienu laikā veikuši triecienus pa Krievijas Melnās jūras ostu Tuapsē, saasinot krīzi reģionā.
Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņoja, ka atkārtoti trāpīts gan ostai, gan naftas pārstrādes rūpnīcai, kas ir nozīmīgs Krievijas naftas eksporta mezgls. Vietējās varasiestādes ziņo, ka notikuma vietā uzsākta plaša liesmu dzēšanas operācija, bet par cietušajiem ziņots netiek.
Kopš aprīļa vidus rūpnīca uzbrukumu dēļ vismaz uzbrukumu dēļ bijusi spiesta apturēt savu darbību. Virs pilsētas izveidojušies biezi, melni dūmu mākoņi, bet piekrasti klāj naftas plankumi, kas nopietni sabojājuši populārā kūrorta pludmales. Krievijas amatpersonas atzīst, ka situācija reģionā kļūst arvien sarežģītāka.
Krievijas varas iestādes paziņojušas, ka līdz šim savākti vairāk nekā 13 300 kubikmetru degvielas un piesārņotas augsnes. Valsts televīzija demonstrējusi reportāžas no piesārņotajām pludmalēm, kur redzams, cik dziļi naftas masa iesūkusies smiltīs, uzsverot katastrofas apmērus.
Tikmēr Krievija turpina uzbrukt Ukrainas civiliedzīvotājiem, un aizvadītajā dienā tā pret valsti palaida 410 bezpilota lidaparādus. Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas neitralizēja lielāko daļu dronu, tomēr rietumu pilsētā Ternopiļā tika ievainoti 10 cilvēki, bojāta infrastruktūra un rūpniecības objekti.
Tāpat Krievijas karaspēks sestdien Hersonā ar dronu uzbruka mikroautobusam, nogalinot divus cilvēkus un septiņus ievainojot. Trieciens noticis ap plkst. 7. "Uz vietas gāja bojā divi cilvēki - komunālā dienesta darbinieks un kāda sieviete," sociālajos tīklos pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.
Citos reģionos nodarīti ievērojami postījumi — Čerkasu apgabalā bojāts bērnudārzs, skola un vairākas dzīvojamās mājas, bet Odesas tuvumā uzbrukums izraisījis ugunsgrēku tirdzniecības centrā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka uzbrukumos ievainoti vismaz pieci cilvēki, uzsverot turpināto spiedienu uz civilajiem objektiem.