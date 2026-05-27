Šodien 11:21
VIDEO: Ukrainā testēts Igaunijas drons - "Shahed" iznīcinātājs
Igaunijas uzņēmums "Alatyr Group" Ukrainā testēja savu P4P pārtvērējdronu, kas spēj notriekt ar reaktīvo dzinēju darbināmus bezpilota lidaparātus, vēsta izdevums "Militarnij".
P4P ir vertikāls pārtvērējdrons, ko var viegli palaist no zemes. Tā unikālā īpašība ir lielais ātrums, kas ļauj tam notriekt pat ar reaktīvo dzinēju darbināmus bezpilota lidaparātus, kas pārvietojas ar ātrumu aptuveni 500 kilometri stundā.
Drons ir aprīkots ar četriem elektromotoriem, kas nodrošina pacelšanos no zemes. Pēc tam ieslēdzas reaktīvais pastiprinātājs. P4P apvieno raķetes un multikoptera īpašības.