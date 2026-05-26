"Krievija ļoti labi zina, cik daudz raķešu mums ir!" Ukrainai trūkst pretgaisa aizsardzības raķešu
Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", NASAMS un IRIS-T, ko izraisa intensīvās Krievijas veiktās apšaude un ieroču piegādes grūtības, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats.
"Šodien mēs atrodamies raķešu "bada maizē", jo radušās zināmas apgādes problēmas. Gaisa spēku pārstāvji pastāvīgi strādā un Ramšteinā, un citās sarunu grupās, kur mums nākas lūgt pat dažas - piecas līdz desmit - raķetes sistēmām PAC-3, NASAMS, IRIS-T un citām, jo munīcijas patēriņš ir ļoti liels," sacīja Ihnats. Iepriekš viņš runāja par pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu, saistot to ar Krievijas triecienu intensitāti ziemas periodā un uzsverot Ukrainas atkarību no Rietumu ballistisko raķešu pārtveršanas sistēmām.
Jautāts, kāpēc viņš tik atklāti runā par trūkumu, Ihnats sacīja, ka Krievija zina, cik daudz raķešu ir Ukrainai. "Krievija ļoti labi zina, cik daudz raķešu mums ir. Varbūt ne tieši pa reģioniem, bet par daudzumu, ko piegādā Rietumi, ticiet man, krievi ir labi informēti," viņš sacīja.