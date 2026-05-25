Medijs: vairākas valstis bloķējušas NATO plānu sniegt Ukrainai papildu militāro palīdzību
Vairākas valstis bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalībvalstīm piešķirt 0,25% no sava IKP militārai palīdzībai Ukrainai, norāda medijs "The Telegraph".
Rite atzina, ka viņa iniciatīva netiks īstenota, jo trūkst vienprātīga sabiedroto atbalsta. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts gaidāmajā alianses samitā Ankarā. Pēc žurnālistu ziņām, vismaz septiņas NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande, Polija, Baltijas un Skandināvijas valstis.
Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi, un Londona, Parīze, Madride, Roma un Otava iebilda pret to. Rite norāda, ka palīdzība Ukrainai ir "nevienmērīgi sadalīta NATO ietvaros" un ka daudzas valstis "netērē pietiekami daudz līdzekļu, Ukrainas atbalstam.
NATO vadītājs jau sen ir uzsvēris, ka Eiropai būtu jāuzņemas lielāka atbildība par Ukrainas atbalstīšanu, nevis jāpaļaujas uz ASV palīdzību. "Es ļoti vēlētos, lai vairāk valstu, kas tik labi runā par Ukrainu, savus vārdus arī atbalstītu ar reālu naudu," paziņojis Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons.