Noslīkusi krievu propagandiste, kas režisēja dokumentālo filmu par Ukrainas "atbrīvotājiem". Soctīklos parādīti pēdējie mirkļi
Svētdien Krievijas kontrolētajā Gruzijas Dienvidosetijas reģionā atrasta noslīkusī propagandiste Anna Tica, kura 21. maijā iekrita upē no iekārtā tilta. Viņas ķermeni atrada apmēram 35 kilometrus no iekrišanas vietas.
В Южной Осетии нашли тело режиссера фильма об участниках войны в Украине Анны Тыц. Ее смыло горной рекой— SOTA (@sotaproject) May 24, 2026
Вечером 21 мая 52-летняя Анна-Анастасия Тыц упала в реку Лиахва в селе Згубир Дзауского района Южной Осетии. Ее поиски продолжались несколько дней. Сегодня, сообщает… pic.twitter.com/Pw7JzJds2A
Viņa bija scenārija autore un režisore filmai "Patiesības un taisnīguma virzienā", kurā stāstīja par Ziemeļosetijas un Dienvidosetijas "varoņiem", kas devušies slepkavot uz Ukrainu.
Vietējie mediji vēsta, ka 52 gadus vecā propagandiste bija ieradusies Dienvidosetijā ar filmēšanas grupu, lai demonstrētu savu filmu, devusies pastaigā ar kolēģi un kāds izdomāja pamuļķoties uz tilta pāri upei ar spēcīgu straumi. Abi iekrituši, taču izglābt izdevies tikai viņas kolēģi.