Noslīkusi krievu propagandiste, kas režisēja dokumentālo filmu par Ukrainas "atbrīvotājiem". Soctīklos parādīti pēdējie mirkļi
Anna Tica un viņas kritiena brīdis (ekrānuzņēmumi no "X"; kolāža: jauns.lv)
Nils Zālmanis

Jauns.lv

Svētdien Krievijas kontrolētajā Gruzijas Dienvidosetijas reģionā atrasta noslīkusī propagandiste Anna Tica, kura 21. maijā iekrita upē no iekārtā tilta. Viņas ķermeni atrada apmēram 35 kilometrus no iekrišanas vietas.

Viņa bija scenārija autore un režisore filmai "Patiesības un taisnīguma virzienā", kurā stāstīja par Ziemeļosetijas un Dienvidosetijas "varoņiem", kas devušies slepkavot uz Ukrainu.

Vietējie mediji vēsta, ka 52 gadus vecā propagandiste bija ieradusies Dienvidosetijā ar filmēšanas grupu, lai demonstrētu savu filmu, devusies pastaigā ar kolēģi un kāds izdomāja pamuļķoties uz tilta pāri upei ar spēcīgu straumi. Abi iekrituši, taču izglābt izdevies tikai viņas kolēģi.

