Tuvam Šoigu līdzgaitniekam konfiscēti īpašumi 77 miljonu dolāru apmērā
Krievijā turpinās pasākumi pret bijušā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu tuvākajiem līdzgaitniekiem.
Slēgtā sēdē Krievijas tiesa konfiscējusi bijušā Šoigu pirmā vietnieka, Ruslana Calikova, un viņa ģimenes locekļu īpašumus. Runa ir par aktīviem gandrīz 77 miljonu dolāru vērtībā, tajā skaitā: elitārām dzīvokļu īpašumiem, zemes gabaliem prestižos ciematos, komerciālām ēkām Maskavā, objektiem Ziemeļosetijā, kā arī līdzekļiem bankas kontos.
Calikovs ir aizturēts un viņam izvirzītas apsūdzības par noziedzīgas apvienības izveidošanu, kuras dalībnieki no 2017. gada līdz 2024. gadam izkrāpa budžeta līdzekļus. Calikovs tiek apsūdzēts arī par nozagto līdzekļu legalizēšanu, kukuļdošanu un piesavināšanos, paziņoja Izmeklēšanas komitejas preses pārstāve.
Calikovs tiek uzskatīts par tuvu Šoigu līdzgaitnieku. Šī ir jau ceturtā augsta līmeņa amatpersona no Šoigu loka, pret kuru ir piemēroti antikorupcijas pasākumi. Viņš strādājis par Šoigu vietnieku Ārkārtas situāciju ministrijā, Maskavas apgabala gubernatora birojā un Aizsardzības ministrijā. 2024. gada maijā Krievijas diktators Vladimirs Putins atbrīvoja Šoigu no aizsardzības ministra amata. Mēnesi vēlāk Putins atlaida Calikovu no aizsardzības ministra vietnieka amata. Pēcāk Calikovs vija Krievijas Drošības padomes sekretāra Sergeja Šoigu komandas loceklis.
2022. gadā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija komanda publiskoja ziņojumu par Calikovu. Tajā bija teikts, ka aizsardzības ministra pirmā vietnieka ģimenei pieder nekustamais īpašums vairāk nekā četru miljardu rubļu (gandrīz 44 miljoni eiro) vērtībā.
2024. gada aprīlī tika aizturēts vēl viens Šoigu vietnieks Timurs Ivanovs, kam 2025. gada jūlijā tika piespriests 13 gadu cietumsods par līdzekļu piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Turklāt Ivanovs tiek apsūdzēts arī par kukuļu pieņemšanu vairāk nekā 1,3 miljardu rubļu apmērā. Šo lietu tiesa vēl nav izskatījusi.