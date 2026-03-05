Krievijā noripojusi kārtējā ģenerāļa galva, arestēts bijušā aizsardzības ministra Šoigu pirmais vietnieks Calikovs
Krievijas Izmeklēšanas komiteja ierosinājusi krimināllietu pret bijušo aizsardzības ministra pirmo vietnieku Ruslanu Calikovu.
Calikovs ir aizturēts un viņam izvirzītas apsūdzības par noziedzīgas apvienības izveidošanu, kuras dalībnieki no 2017. gada līdz 2024. gadam izkrāpa budžeta līdzekļus. Calikovs tiek apsūdzēts arī par nozagto līdzekļu legalizēšanu, kukuļdošanu un piesavināšanos, paziņoja Izmeklēšanas komitejas preses pārstāve.
Calikovs ir Krievijas Drošības padomes sekretāra Sergeja Šoigu komandas loceklis. Viņš strādājis par Šoigu vietnieku Ārkārtas situāciju ministrijā, Maskavas apgabala gubernatora birojā un Aizsardzības ministrijā. 2024. gada maijā Krievijas diktators Vladimirs Putins atbrīvoja Šoigu no aizsardzības ministra amata. Mēnesi vēlāk Putins atlaida Calikovu no aizsardzības ministra vietnieka amata.
2022. gadā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija komanda publiskoja ziņojumu par Calikovu. Tajā bija teikts, ka aizsardzības ministra pirmā vietnieka ģimenei pieder nekustamais īpašums vairāk nekā četru miljardu rubļu (gandrīz 44 miljoni eiro) vērtībā.
2024. gada aprīlī tika aizturēts vēl viens Šoigu vietnieks Timurs Ivanovs, kam 2025. gada jūlijā tika piespriests 13 gadu cietumsods par līdzekļu piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Turklāt Ivanovs tiek apsūdzēts arī par kukuļu pieņemšanu vairāk nekā 1,3 miljardu rubļu apmērā. Šo lietu tiesa vēl nav izskatījusi.