Vēl viens Krievijas ģenerālis no Šoigu komandas apcietināts par kukuļņemšanu
Krievijas militārā tiesa 11. augustā piesprieda ģenerālmajoram Denisam Putilovam, bijušajam Centrālā militārā apgabala bruņumašīnu dienesta vadītājam, 8,5 gadus stingrā režīma cietumā par liela mēroga kukuļa pieņemšanu, paziņoja Krievijas Izmeklēšanas komiteja.
Putilovs ir vismaz astotā augsta ranga aizsardzības amatpersona, kas ieslodzīta kopš bijušā Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu atlaišanas no amata 2024. gadā, īstenojot plašu pretkorupcijas tīrīšanu Krievijas militārajā vadībā.
Izmeklētāji paziņoja, ka laikā no 2023. līdz 2024. gadam Krievijas Aizsardzības ministrija parakstīja līgumus ar privātu uzņēmēju par militārā aprīkojuma remontu un apkopi vairāk nekā 140 miljonu rubļu (1,7 miljonu ASV dolāru) vērtībā.
Putilovs, kurš pārraudzīja šo procesu, esot pieņēmis 10 miljonu rubļu (125 000 ASV dolāru) kukuli "par vispārēju patronāžu", pēc kā līgumi netika izpildīti, nodarot valstij "būtisku kaitējumu".
46 gadus vecajam virsniekam tika atņemta pakāpe un sešus gadus pēc atbrīvošanas viņam tika liegts ieņemt valdības amatus. Putilova arests 2024. gada septembrī notika četrus mēnešus pēc tam, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins viņu paaugstināja par ģenerālmajoru.
Šoigu, kuru kritizēja par militārpersonu neveiksmēm Ukrainā, 2024. gada maijā tika iecelts par Krievijas Drošības padomes vadītāju. Putilova lieta seko 1. jūlijā pasludinātajam bijušā aizsardzības ministra vietnieka Timura Ivanova notiesāšanai, kuram piesprieda 13 gadus cietumā.
Saskaņā ar "Moscow Times" avotiem, tīrīšanas kampaņu uzsāka Federālais drošības dienests (FDD) un to personīgi apstiprināja Putins.
Ivans Stupaks, Ukrainas militārais analītiķis un bijušais Drošības dienesta virsnieks, jūlijā paziņoja, ka Kremļa tīrīšana, visticamāk, padziļināsies.
"Vai nu tu noslēpumaini nomirsi, vai arī nonāksi aiz restēm," viņš komentēja "Kyiv Independent".