Šoigu nosauc trīs nosacījumus, saskaņā ar kuriem Krievija izbeigs karu Ukrainā
Krievijas Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu vēlreiz atgādināja par "konflikta pamatcēloņiem", ko Krievijas diktators Putins ir vairākkārt pieminējis.
Krievijas diktators Vladimirs Putins izbeigs karu pret Ukrainu, ja Kijiva "atgriezīsies pie bezbloku, neitrālas un bezkodolieroču valsts". Šo paziņojumu Kirgizstānā sniedza Krievijas Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu, liecina Krievijas mediju sniegtā informācija.
Šoigu atkal atcerējās par "konflikta pirmcēloņiem", par kuriem iepriekš vairākas reizes runājis Putins. Viņa vārdos, ja Ukraina "atgriezīsies pie neitrāliem, bezbloku un bezkodolieroču pamatiem", tad ilgtspējīgs miers it kā ir iespējams.
Krievijas Drošības padomes sekretārs apgalvo, ka Ukraina "neprot vest sarunas". Viņš to skaidro ar "Eiropas Savienības un NATO palīdzību".
Viņš ziņo, ka Eiropas valstis apzināti paildzina karu Ukrainā. Sergejs Šoigu apgalvo, ka Kremlis ir atvērts kara izbeigšanai Ukrainā diplomātiskā ceļā. Maskava pieņem arī starpnieku palīdzību miera sarunās ar Kijivu.
Tiešas sarunas starp Ukrainu un Krieviju notika 2026. gada janvārī-februārī ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību. Notika divas miera konsultāciju kārtas. Pašlaik sarunas ir apstājušās. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka sarunas starp Ukrainu un Krieviju ir nonākušas strupceļā galvenokārt tāpēc, ka diktators Putins turpina pretendēt uz Doneckas apgabalu.