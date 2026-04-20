Apšauba iespēju, ka Krievijas armijas ģenerāļi mobilizēties Putina gāšanai
Ir apšaubāms, ka Krievijas armijas ģenerāļi varētu mobilizēties diktatora Vladimira Putina gāšanai, uzskata Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, politologs Ivars Ijabs ("Latvijas attīstībai").
Viņa ieskatā bruņoto spēku rindās ir cilvēki, kas neko labu nedomā par Putinu un nav sajūsmā par viņa režīmu, taču tie nav cilvēki, kas būtu spējīgi kopā mobilizēties.
Eiroparlamentārietis uzskata, ka ģenerāļiem būtu baiIes iespējamo Putina gāšanu ar kādu pārrunāt, jo gadījumā, ja kāds par to noziņos drošības dienestiem, dzīvei un karjerai būs beigas.
"Ja nu tomēr ģenerālis sadūšotos pie otra aiziet ar šādu ideju, tas otrs noteikti nodomātu, ka tā ir provokācija. Un attiecīgi arī ietu stāstīt drošībniekam. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas par mentalitāti, kāda ir izveidojusies Krievijā," domā Ijabs.
Tomēr politiķis pilnībā neizslēdz iespēju, ka ģenerāļi varētu gāzt Putinu. "Tādu iespēju nevar izslēgt, tāpēc ir ļoti labi, ka mēs par to nezinām. Ja mēs to zinātu, tad ar to mirkli tas arī būtu beidzies," intervijā norāda EP deputāts.
Viņš arī uzskata, ka skaidri ir saskatāma Krievijas virzība pēc Ziemeļkorejas attīstības scenārija, kad valsts ir totāli noslēgta un agresīva pret ārpasauli.