Laikraksts: bijušo Krievijas aizsardzības ministru Šoigu mēģināja uzspridzināt kapsētā
Pagājušajā nedēļā Krievijas Federālais drošības dienests paziņoja par novērsto Ukrainas specdienestu atentāta mēģinājumu Maskavas kapsētā pret kādu augsta ranga amatpersonu, kurš tur apmeklēja savu tuvu radinieku kapavietas. Kaut gan dienests neprecizēja šīs amatpersonas vārdu, laikraksts “Moskovskij Komsomoļec” paziņojis, ka runa ir par Kremļa diktatora Vladimira Putina ilggadējo tuvu līdzgaitnieku, bijušo Krievijas aizsardzības ministru un pašreizējo Drošības padomes sekretāru Sergeju Šoigu.
Tiesa, laikraksta publikācijā šis informācijas avots sīkāk netika konkretizēts.
70 gadus vecais Šoigu no 2012. gada līdz 2024. gada 12. maijam bija Krievijas aizsardzības ministrs. Savu amatu viņš zaudēja laikā, kad par kukuļņemšanu lielos apmēros tika arestētas vairākas augsta ranga ministrijas amatpersonas, to skaitā viņa vietnieks Timurs Ivanovs (viņš šovasar saņēma 13 gadu ieslodzījumu), bet Putins zaudēja pacietību pēc ieilgušās nespējas Krievijas armijai salauzt Ukrainas pretestību, Šoigu nomainot ar Andreju Belousovu. 2024. gada 25. jūnijā Starptautiskā krimināltiesa izdeva Šoigu un Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova aresta orderus, viņus apsūdzot kara noziegumos.
FDD bija paziņojis, ka Krievijas augsta ranga amatpersonu bija paredzēts uzspridzināt, kad “viņš apmeklēja tuvo radinieku kapavietas Trojekurovas kapsētā”. Čekistu pēcteči apgalvoja, ka Ukrainas specdienesti mēģināja organizēt šo “terora aktu”, izmantojot nelegālo migrantu no Centrālāzijas, divus agrāk sodītos Krievijas pilsoņus, kā arī Krievijā par slepkavību meklēšanā izsludinātu Kijivas iedzīvotāju. FDD paziņoja, ka migranti un Krievijas pilsoņi ir aizturēti, viņiem atsavināti sakaru līdzekļi, kuros esot atrasta sarakste ar ukraiņu specdienestiem. Atrasta arī videokamera, kas maskēta kā vāze ar ziediem un aprīkota ar tālvadības iespēju.
Trojekurovas kapsētā ir apglabāti Sergeja Šoigu vecāki, 12. novembrī bija viņa mātes nāves gadskārta. Šajā kapsētā ir apbedīta arī 2021. gadā mirusī Šoigu māsa. Kapsētas darbinieks pastāstīja izdevumam RBC, ka sapieru izmantotais robots tika virzīts tieši uz sektoru, kur atrodas Šoigu vecāku kapavietas.
Tajā pašā dienā, kad FDD publicēja ziņojumu par atentāta novēršanu, aģentūra TASS vēstīja par pastiprinātiem drošības pasākumiem Trojekurovas kapsētā, kur tika uzstādīti metāla detektori, pastiprināti dežurēja policijas patruļas, bet kapsētas apmeklētājiem pārbaudīja somas.
Krievijas Valsts domes aizsardzības komitejas loceklis Andrejs Koļesņiks Šoigu kā likvidējamā objekta izvēli skaidroja ar to, ka viņš esot ietekmīga figūra, un šādi Ukraina vēlējusies "izdarīt spiedienu uz mūsu valsti, mūsu ļaudīm, mēģināt sēt paniku, kas ir teroristu galvenais uzdevums visā pasaulē". Savukārt Valsts domes deputāts Jurijs Švitkins atzina, ka Šoigu likvidēšana Krievijai nodarītu ne vien politisku, bet arī militāru kaitējumu. Turklāt Krievijā atzīst, ka Šoigu šāda nāve izraisītu milzīgu psiholoģisko efektu.