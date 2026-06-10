“Vilkača kaķis” un citi retumi: Ķīpsalā notiks suņu un kaķu izstāde
13. un 14. jūnijā Izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautiskā suņu un kaķu izstāde “Latvijas uzvarētājs 2026”, kur līdzās populārām šķirnēm apmeklētāji varēs iepazīt arī vairākus retus un neparastus četrkājainos pārstāvjus no dažādām pasaules valstīm. Starp tiem būs gan leģendām apvītais “vilkača kaķis”, gan Turcijas nacionālais suns, gan viens no senākajiem kamanu suņiem pasaulē.
Kaķi ar karalisku izcelsmi un vilkača izskatu
Kaķu izstādes areālā īpašu uzmanību piesaistīs Kao Mani – reta šķirne no Taizemes, kuru gadsimtiem ilgi uzskatīja par veiksmes simbolu, un tie bija sastopami vien karaļu galmos. Šie sniegbaltie kaķi ir slaveni ar savām neparastajām acīm, kas nereti ir dažādās krāsās. Taizemē tos dēvē par “dimanta acu kaķiem”. Ilgu laiku Kao Mani bija tik ekskluzīvi, ka par to eksistenci ārpus Taizemes zināja vien retais.
Savukārt likojs jeb “vilkača kaķis” pārsteidz ar savu neparasto izskatu. Šķirne radusies dabiskas mutācijas rezultātā, un tās raksturīgais apmatojums rada pārsteidzošu līdzību ar vilkača tēlu. Interesanti, ka likoji var sezonāli zaudēt ievērojamu daļu apmatojuma un pēc tam tas atkal ataug, tādēļ viena un tā paša kaķa izskats gada laikā var būt pavisam atšķirīgs.
Turcijas nacionālais lepnums un Dienvidamerikas savvaļas mantojums
Suņu ringos apmeklētāji varēs sastapt Kangalas aitusuni – Turcijas nacionālo šķirni, kas gadsimtiem ilgi sargājusi ganāmpulkus no vilkiem un pat lāčiem. Šie suņi ir tik augstu novērtēti savā dzimtenē, ka ilgu laiku to izvešana no valsts tika stingri kontrolēta. Kangalas aitusuns tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem ganāmpulku sargiem pasaulē.
Tikpat interesants ir Urugvajas mastifs jeb Cimarrón Uruguayo – vienīgā suņu šķirne, kas izveidojusies Urugvajā. Tās senči savulaik dzīvoja savvaļā Dienvidamerikas plašumos, un tikai vēlāk cilvēki novērtēja šo dzīvnieku izturību, drosmi un uzticību. Mūsdienās šķirne ir viens no Urugvajas nacionālajiem simboliem.
No Nīderlandes ganībām līdz Bosnijas kalniem
Izstādē būs sastopams arī shapendūss – dzīvespriecīgs un enerģisks aitusuns no Nīderlandes. Lai gan pēc Otrā pasaules kara šķirne bija gandrīz izzudusi, audzētājiem izdevās to atjaunot. Shapendūsi ir pazīstami ar savu veiklību un spēju pārvietoties pa ganāmpulku mugurām, lai labāk kontrolētu aitas.
Savukārt Bosnijas asspalvainais dzinējsuns ir vienīgā starptautiski atzītā Bosnijas un Hercegovinas suņu šķirne. Tā raupjais apmatojums pasargā to no ērkšķiem, lietus un aukstuma, bet skanīgā balss ļauj medniekiem sekot suņa gaitām pat lielā attālumā kalnainos apvidos.
Arktikas spēks un izturība
Ķīpsalā varēs iepazīt arī Grenlandes suni – vienu no pasaulē senākajām darba suņu šķirnēm, kuras vēsture sniedzas vairāk nekā tūkstoš gadu senā pagātnē. Šie suņi palīdzējuši pētniekiem sasniegt pasaules aukstākos reģionus un piedalījušies vairākās slavenās polārajās ekspedīcijās. Grenlandes suns joprojām tiek uzskatīts par vienu no izturīgākajiem kamanu suņiem pasaulē, kas spēj strādāt ekstremālos Arktikas apstākļos.
Kopumā Ķīpsalā apmeklētāji varēs satikt vairāk nekā 270 suņu šķirņu pārstāvjus un 24 kaķu šķirnes visdažādākajos krāsojumos, atklājot pārsteidzošo mājdzīvnieku pasaules daudzveidību.
Aizraujoša programma visai ģimenei
Divu dienu garumā starptautiskajā suņu un kaķu izstādē “Latvijas uzvarētājs 2026” apmeklētāji varēs ne tikai vērot suņu un kaķu vērtēšanu ringos, bet arī sekot līdzi aizraujošiem suņu paraugdemonstrējumiem, šoviem un pat cirka priekšnesumiem. Līdzās izstādes pasākumiem interesentiem būs iespējams saņemt bezmaksas speciālistu konsultācijas par mīluļu barību, kopšanu un veselību. Savukārt ekspozīcijas zonā būs pieejams plašs dzīvnieku preču klāsts – augstvērtīga barība, veterinārie produkti, kārumi, rotaļlietas, apģērbi, pavadas un citi aksesuāri mīluļu labklājībai.