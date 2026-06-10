Premjers kritiski vērtē esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas risinājumu
Esošais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas risinājums nav pats labākais, un tajā ir jāiedziļinās, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" teica Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
"Pilnīgi loģiski, ka neviena pašvaldība nav salīdzināma savā starpā. Ir ļoti būtiskas atšķirības un katrā pusē ir taisnība," viņš vērtēja.
Premjers uzsvēra, ka noteikti būs jāatrod kompromiss. Viņš gan domā, ka ideāls modelis nav iespējams.
Tāpat Kulbergs pauda bažas, vai šo "gadiem neatrisināto jautājumu" četros mēnešos varēs atrisināt.
Kā vēstīts, martā, vēl pirms Evikas Siliņas (JV) valdības demisijas, daudzo iebildumu dēļ piebremzējās jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa virzīšana.
Pašvaldībām bija daudz iebildumu par Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto likumprojektu sistēmas pilnveidei. FM toreiz informēja, ka tādēļ nolemts patlaban likumprojektu nevirzīt izskatīšanai valdībā, un turpmākajā periodā paredzēts turpināt dialogu un skaidrojošo darbu ar pašvaldībām, kā arī Saeimas frakcijām par modelī ietvertajiem pamatprincipiem, kas kopumā paredz būtiskus uzlabojumus un administratīvā sloga mazināšanu.
Maija nogalē demisionējušās valdības finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) kā vienu no bijušās valdības veikumiem izcēla tieši jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa izstrādi, uzsverot, ka tā mērķis ir nodrošināt līdzsvarotāku un taisnīgāku pašvaldību finansēšanas sistēmu, vienlaikus saglabājot motivāciju ekonomikas attīstībai reģionos.