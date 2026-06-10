Karolīnas "Hurricanes" rezultatīvā spēlē panāk neizšķirtu Stenlija kausa finālā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālsērijas ceturtajā mačā otrdien uzvaru svinēja Karolīnas "Hurricanes", sērijā pret Vegasas "Golden Knights" panākot neizšķirtu 2-2.
"Hurricanes" viesos bija pārāka ar 5:3 (3:1, 0:2, 2:0), divus vārtus gūstot kapteinim Džordanam Stālam. Pieredzējušajam hokejistam arī gūti uzvaras vārti.
Viesi vadībā izvirzījās jau 66. sekundē, kad precīzs bija Logans Stankovens, bet ceturtajā minūtē Džeksons Bleiks panāca 2:0. Marks Stouns spēles astotajā minūtē mājiniekiem vienus vārtus atguva, bet 13. minūtē divu vārtu pārsvaru "Hurricanes" vairākumā atjaunoja Stāls.
Otrajā trešdaļā "Golden Knights" spēja atspēlēties, pateicoties Viljama Kārlsona un Breta Haudena vārtiem, tomēr pēdējā trešdaļā Stāls ar savu otro vārtu guvumu atgrieza vadību "Hurricanes", bet Nikolajs Ēlers pēdējā minūtē ar metienu tukšos vārtos panāca 5:3 viesu labā.
Nākamās finālsērijas spēles pēc Latvijas laika paredzētas 12. jūnijā Roli un 15. jūnijā Lasvegasā un, ja nepieciešams, arī 18. jūnijā Roli. "Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja, bet "Hurricanes" trofeju izcīnīja 2006. gadā.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.