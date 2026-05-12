Pentagons paziņo pasakainu summu, cik jau izmaksājis karš pret Irānu
ASV Kongresa budžeta debašu laikā Pentagons otrdien paziņojis, ka Irānas kara izmaksas sasniegušas gandrīz 29 miljardus dolāru.
Tas ir aptuveni par četriem miljardiem vairāk, nekā pirms divām nedēļām paziņoja kara ministrs Pīts Hegsets.
Hegsets, Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins un ministra vietnieks resursu jautājumos Džūlzs Hērsts III izklāstīja 2027. gada budžeta pieprasījumu, kas paredz 1,5 triljonus dolāru lielus izdevumus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps svētdien nodēvēja Irānas priekšlikumu kara izbeigšanai par "pilnīgi nepieņemamu". Teherānas prasības ietvēra kara izbeigšanu reģionā, kā arī, kā sacīja Bagaei, "jūras pirātisma pret Irānas kuģiem" izbeigšanu un Irānas aktīvu, kas "ASV spiediena dēļ iesaldēti ārvalstu bankās", atbloķēšanu. Irānas mediji ziņoja, ka Irānas pretpriekšlikumā iekļautās prasības ietver arī suverenitātes atzīšanu pār bloķēto Hormuza šaurumu un kompensāciju par kara nodarītajiem zaudējumiem.
Uz to Irāna reaģēja ar neizpratni. "Viss, ko mēs ierosinājām savā tekstā, bija saprātīgas prasības, atbildīgas prasības un dāsni priekšlikumi - ne tikai Irānas nacionālo interešu labā, bet arī visa reģiona un pasaules labā, stabilitātes un drošības labā," preses konferencē pirmdien sacīja Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaei.
ASV un Izraēlas karš pret Irānu sākās 28. februārī. Pašreizējais pamiers stājās spēkā 7. aprīlī.
Savukārt pēc tam, kad Tramps paziņoja, ka pamiers atrodas "pieslēgts pie dzīvības uzturēšanas iekārtām", Irānas parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bagers Galibafs paziņoja, ka Irānas armija ir gatava "dot mācību" ikvienam agresoram.