Budanovs: Krievija jebkurā laikā spēj veikt kodoltriecienu, bet...
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs komentējis Krievijas draudus par kodolieroču pielietošanu.
Bažas par Krievijas kodolieroču triecienu, kas izplatās Ukrainā, ir nepamatotas. Tomēr Krievijas arsenāls joprojām rada nopietnus draudus.
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs to paziņoja intervijā laikrakstam "The Times".
Pēc viņa teiktā, agresorvalstij ir iespēja veikt kodolieroču triecienu "jebkurā laikā un jebkurā attālumā".
Budanovs norādīja, ka Krievijas kodolpotenciāls ļauj Kremlim paveikt šādu uzdevumu.
"Bet tas, pirmkārt un galvenokārt, ir politiskās gribas jautājums. Es neesmu redzējis nekādas pazīmes, ka notiek gatavošanās kodolieroču triecienam. Ja tādas būtu bijušas, es būtu zinājis," atzīmēja Valsts prezidenta kancelejas vadītājs.
Krievijas diktators Vladimirs Putins nesen paziņoja, ka Krievija pēc ASV izstāšanās no raķešu aizsardzības līguma bija spiesta "domāt par stratēģiskās drošības nodrošināšanu".
Kremļa vadītājs pieminēja arī "Orešņik" raķešu sistēmu un atzīmēja iespēju to aprīkot ar kodolgalviņām.
ASV Kara pētījumu institūts (ISW) iepriekš ziņoja, ka Krievija paplašina savu kodolieroču arsenālu ar straujāko tempu kopš Aukstā kara un stiprina savu militāro klātbūtni NATO robežu tuvumā. Analītiķi uzskata, ka šie soļi varētu liecināt par Maskavas gatavošanos ilgstošai konfrontācijai ar aliansi.
NATO valstis kritizē Krievijas kodolpolitiku. Krievija pārkāpusi galvenās ieroču kontroles saistības un izmanto bezatbildīgu, draudīgu kodolretoriku.