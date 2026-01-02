Zelenskis piedāvājis Budanovam kļūt par Ukrainas prezidenta biroja vadītāju
Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis ierosināja, lai Ukrainas prezidenta biroju vadītu Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs, ko viņš arī pieņēmis.
Par to Zelenskis ziņo savā "Telegram" kontā.
Viņš vēsta par tikšanos ar Budanovu, kuras laikā ierosināja viņam vadīt Ukrainas prezidenta biroju.
"Tagad Ukrainai ir vairāk jākoncentrējas uz drošības jautājumiem, aizsardzības spēku attīstību un Ukrainas drošību, kā arī uz diplomātisko ceļu sarunās, un prezidenta birojs galvenokārt kalpos šo uzdevumu izpildei mūsu valstij," atzīmēja Ukrainas līderis.
I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine. At this time, Ukraine needs greater focus on security issues, the development of the Defense and Security Forces of Ukraine, as well as on the diplomatic track of… pic.twitter.com/SCs6Oj2Rb7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026
Zelenskis norādīja, ka Budanovam ir īpaša pieredze šajās jomās un pietiekams spēks, lai sasniegtu rezultātus.
"Es arī uzdevu jaunajam Valsts prezidenta biroja vadītājam sadarbībā ar Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru un citiem attiecīgajiem vadītājiem un institūcijām atjaunināt un iesniegt apstiprināšanai mūsu valsts aizsardzības un attīstības stratēģisko ietvaru un turpmākos soļus," teikts Ukrainas prezidenta paziņojumā.
Tagad ir sākušās visas oficiālās procedūras Budanova iecelšanai par Valsts prezidenta biroja vadītāju. Prezidenta padomnieks Dmitrijs Ļitvins to žurnālistiem sacīja, atbildot uz jautājumu, vai Kirilo Budanovs jau ir iecelts par Valsts prezidenta biroja vadītāju.
30. decembrī Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ir izvēlējies jaunu prezidenta biroja vadītāju.
Līdz šimp Ukrainas prezidenta birojs bija bez vadītājam, kas bija saistīts ar jauna prezidenta biroja formāta meklējumiem, kas lielā mērā būs atkarīgi no topošā vadītāja kandidāta.
"Es pieņēmu prezidenta Zelenska priekšlikumu vadīt Ukrainas prezidenta biroju," 2. janvārī paziņoja Budanovs.
Jermaka aiziešana no amata
2025. gada 28. novembrī NABU un SAP veica kratīšanas toreizējā prezidenta biroja vadītāja Andrija Jermaka mājās. Izmeklēšanas darbības bija saistītas ar operāciju "Midas", kas tika uzsākta, lai atklātu liela mēroga korupciju enerģētikas nozarē, par kuru NABU paziņoja 2025. gada novembrī.
Tūlīt pēc kratīšanām Jermaks iesniedza atlūgumu, ko Zelenskis parakstīja un vēlāk žurnālistiem paziņoja, ka jauna prezidenta biroja vadītāja iecelšana vēl nav valdības prioritāte. Nākamajā dienā laikraksts "New York Post" ziņoja, ka Jermaks ir nolēmis doties uz fronti.