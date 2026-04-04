Budanovs atklāj pārsteidzošu lūgumu no sabiedrotajiem saistībā ar cīņu pret krievu okupantiem
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītājs Kirilo Budanovs sestdien publicētajā intervijā aģentūrai “Bloomberg” atklājis kādu Rietumu sabiedroto lūgumu Ukrainai.
Viņš paziņojis, ka ārvalstu sabiedrotie ir lūguši Ukrainai apturēt dronu uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo ASV un Izraēlas karš pret Irānu izraisījis degvielas cenu kāpumu visā pasaulē.
“Atbildēsim diplomātiski. Mēs par to saņemam noteiktus signālus,” viņš teica, nesniedzot papildu informāciju. Viņš arī neprecizēja, kuras tieši valstis ir lūgušas Ukrainu apturēt uzbrukumus.
Viņš arī piebilda, ka šomēnes Ukrainā pirmo reizi ieradīsies Kremļa biežie viesi, ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais pārstāvis Stīvs Vitkofs, kurš jau ieguvis bēdīgu slavu ar iztapīgo izturēšanos pret Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī Trampa znots Džareds Kušners. Budanovs norādīja, ka Ukraina apspriedīs ASV iespējamās drošības garantijas pret Krievijas nākotnes agresiju.
Kirilo Budanovs prezidenta biroja vadītāja amatā ir kopš šī gada 2. janvāra, šajā amatā nomainot Andriju Jermaku. Pirms tam viņš piecarpus gadus bija Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks, un medijos vairākkārt ziņots par krievu okupantu mēģinājumiem viņu nogalināt. 2023. gada novembrī tika mēģināts noindēt viņa sievu.
Ukraina regulāri veic triecienus militāriem un rūpniecības mērķiem Krievijā, izmantojot tāla darbības rādiusa dronus, un naftas pārstrādes rūpnīcas ir šo uzbrukumu regulāri mērķi. Ukraina šos objektus uzskata par leģitīmiem militāriem mērķiem, jo tie sniedz kritiski svarīgo degvielu un finansējumu Kremļa kara mašīnai. Pēdējo nedēļu laikā Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir pastiprinājušies, un Krievija ziņo par rekordlielu Ukrainas dronu skaitu savā gaisa telpā. Kopā ar tā dēvētās “ēnu flotes” tankkuģu konfiskācijām un cauruļvadu bojājumiem Ukrainas triecieni ir samazinājuši Krievijas naftas eksporta jaudu par 40%, ko aģentūra “Reuters” raksturoja kā “nopietnāko naftas piegāžu traucējumu mūsdienu Krievijas vēsturē”.