Varakļānu muižas pilī Muzeju naktī aicina meklēt zelta podu
Varakļānu Novadpētniecības muzejs aicina uz Starptautisko muzeju nakti 23. maijā. No plkst 19.00 līdz pat pusnaktij Tevi gaida uzdevumi, pārsteigumi, izziņa un Dzīvā Zelta Poda medības “Senās godības stāstā”.
Varakļānu muižas pilī zelta podu meklējuši gadsimtiem, bet nevienam līdz šim to nebija izdevies atrast. Nu tas beidzot ir nācis gaismā! Izrādās, tas sevi atklāj tikai vakara stundās, turklāt savu atrašanās vietu maina – Dzīvais Zelta Pods! Šajā naktī arī Tu varēsi meklēt Zelta Podu, kas slēpjas pilī. Kurš to atrod, drīkst arī sev no tā paņemt Borha naudu – vērtīgu valūtu, ko varēs izmantot muzeju naktī, lai atklātu priekšmetu piedzīvojumu stāstus. Mūsu galvenais priekšmets – pati grāfa pils! Stāstus un leģendas, kuras glabā Varakļānu Novadpētniecības muzejs, par Borha naudu varēsi iegādāties kafejnīcā “Lupats un Godakreklis”, kas mistiski uzradusies telpā, kura līdz šim nav bijusi atvērta apmeklējumam.
Borha naudu stāstu iegādei varēsi ne tikai iegūt, medījot Dzīvo Zelta Podu, bet arī nopelnīt Grāfa Spēlēs: viktorīnās, erudīcijas un atjautības spēlēs un uzdevumos, ar kuriem tikt galā varēs gan individuāli, gan komandās. Dažās spēlēs pareizās atbildes atradīsi muzeja ekspozīcijās, citās būs jāpalauza galva. Grāfa Spēlēs celsim galdā vietējās vērtības: būs gan Lielā muzeja viktorīna, gan Murmastienes un latgaliešu valodas viktorīnas, ar “Slāņu labumu” atbalstu parunāsim par kazām, cidonijām un ne tikai. Dažādās vietās pilī ar skečiem priecēs Murmastienes KN amatierteātris “Teicis” un Varakļānu KC amatierteātris “Kolāža”. Būs arī pārsteigumi!
Šajā naktī muzeja apmeklējums un dalība aktivitātēs ir bez maksas. Varēsi ielūkoties gan pastāvīgajās ekspozīcijās, gan pils bēniņos, pagrabā un citās telpās, kuras ikdienā apmeklējumam ir slēgtas. Tāpat varēsi iepazīt Raita Stiukas mākslas eksperimentu parku, kas mitinās tepat zem viena jumta ar muzeju.
23. maija vakaru rezervē vizītei grāfa Borha pilī! Ar pirmo skeču un Lielo muzeju viktorīnu startējam plkst 19.00!
