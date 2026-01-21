Budanovs atklāj detaļas par Maskavas un Pekinas sadarbību: "Krievija nonāk Ķīnas rokās"
Bijušais Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Budanovs apliecināja, ka Ķīna kopš kara sākuma Ukrainā nav nodevusi Krievijas Federācijai nevienu ieroci.
Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Kirilo Budanovs Pasaules ekonomikas forumā Davosā paziņoja, ka Ķīna ir guvusi labumu no sankcijām pret Krieviju, taču vēl nav nodevusi tai nevienu ieroci, vēsta portāls "Novini.LIVE".
Viņš apgalvoja, ka Pekina izmantoja Maskavas atteikšanos no Rietumu tehnoloģijām un tās izmisīgo vajadzību pēc elektronikas, mikroshēmām, darbgaldiem un citām ieroču ražošanas sastāvdaļām. Budanovs norādīja, ka Krievija ir atradusi uzticamu piegādātāju Ķīnā, un Ķīna ir ienesīgs klients. Turklāt Maskava par šīm piegādēm maksāja ievērojami vairāk nekā citas valstis, ļaujot Pekinai gūt "superpeļņu".
Vienlaikus Ķīna stiprināja savu ietekmi uz Kremli, izmantojot faktu, ka Rietumu sankciju spiediens noveda Krieviju atkarībā no tās austrumu partnera.
"Jo vairāk sankciju iedarbojās ārēji, jo vairāk Krievija nonāca Ķīnas rokās, kas tagad visiem ir skaidri redzams," uzsvēra Budanovs.
Viņš arī piebilda, ka, neskatoties uz militāro tehnoloģiju apmaiņu starp valstīm, Ķīna joprojām nav nodevusi Krievijai nevienu ieroci. Pēc viņa teiktā, Pekina faktiski "absorbē" agresorvalsti, un krieviem to ir arvien grūtāk ignorēt.