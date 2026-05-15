Bibliomāts pie Babītes bibliotēkas.
Šodien 16:08
Pie Babītes bibliotēkas parādījies bibliomāts
Mārupes novadā bibliomātu skaits aug; tīklam pievienots arī Babītes bibliotēkas automāts Liepu alejā 17, Babītē, vēsta Mārupes novada pašvaldība. Tagad grāmatas var saņemt un atdot sev ērtā laikā, tostarp ārpus bibliotēkas darba stundām.
Pašlaik novadā pieejami četri bibliomāti:
- pie Mārupes novada bibliotēkas, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos
- pie Mazcenas bibliotēkas, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē
- pie Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras, Bebru ielā 10, Mārupē
- jaunums: pie Babītes bibliotēkas, Liepu alejā 17, Babītē
Lai izmantotu:
- jābūt reģistrētam bibliotēkas lasītājam
- rezervācija jāveic Pierīgas novadu bibliotēku e-katalogā
- sadaļā “Mans konts” jāatzīmē “Saņemt grāmatas bibliomātā”
Pēc īsziņas ar kodu saņemšanas trīs darba dienu laikā dodies pēc pasūtījuma. Izlasītās grāmatas ērti ievieto nodošanas plauktā (kā pastkastītē). Ja vajadzīgs atbalsts vai rodas neskaidrības, darba laikā droši zvani savai tuvākajai bibliotēkai.