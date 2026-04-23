Budanovs paziņo par risinājumu Donbasam, kas būtu izdevīgs ukraiņiem
Prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs norāda, ka Ukraina ir sagatavojusi priekšlikumu Doneckas apgabalam trīspusējām miera sarunām, kurās piedalītos Amerikas Savienotās Valstis un Krievija.
Ukraina ir izstrādājusi priekšlikumu Doneckas apgabalam, kas varētu kalpot par pamatu miera sarunām un ir pieņemams ukraiņiem. Ar šo paziņojumu 23. aprīlī 18. Kijivas drošības forumā nāca klajā prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs.
Budanovs uzsvēra, ka neviens Ukrainā neatzīs "pat milimetra Ukrainas teritorijas" zaudēšanu. Pēc viņa teiktā, Kijivai ir noteikts risinājums Doneckas apgabalam, ko Krievijas okupācijas armija cenšas ieņemt.
Šis lēmums pirmām kārtām iepriecinās ukraiņus. Jebkurā gadījumā Ukraina nepārkāps "sarkanās līnijas" un "netirgosies ar zemi". Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs norādīja, ka miera panākšanas nosacījumi varētu būt pilnīgi atšķirīgi. Sarunu process varētu būt veiksmīgs vai arī tas varētu beigties ar neveiksmi.
Budanovs norāda, ka Kijiva ir gatava jebkādai notikumu attīstībai kara beigu sarunu laikā. "Ja mēs (Ukraina – red. piezīme) būsim stipri, tas dos mums manevrēšanas iespējas. Ja būsim vāji, viņi mums diktēs nosacījumus," sacīja Budanovs.
Tiešo sarunu laikā ar Ukrainu, kur kā starpniece darbojās ASV un norisinājās 2026. gada janvārī-februārī, Krievijas delegācija paziņoja, ka Kremlis parakstīs miera līgumu, ja Ukrainas armija atkāpsies no Doneckas apgabala. Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām vēlas ieņemt visu Donbasu.
Ukrainas, ASV un Krievijas sarunu galvenā tēma bija okupēto Ukrainas teritoriju liktenis. Prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš vairākkārt ir paziņojis, ka Ukraina nekad oficiāli neatzīs savas okupētās teritorijas par Krievijas teritoriju. Viņš uzsvēra, ka ukraiņi netirgojas ar savu zemi.