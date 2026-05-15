Ventspilī noplūdis metanols
Ilustratīvs attēls (foto: Gatis Zīle)
Novadu ziņas

Ventspilī noplūdis metanols

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

15. maijā, plkst. 12.54, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ziemeļu ielu Ventspilī, kur no dzelzceļa cisternas notika metanola noplūde.

Ventspilī noplūdis metanols...

Saskaņā ar VUGD Prevencijas pārvaldes Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nodaļas sniegto informāciju, ugunsdzēsēji glābēji noplūdi ir ierobežojuši, un notikuma vietā turpinās darbi. VUGD veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta.

Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošā informācija liecina, ka noplūde bija radusies no cisternas augšējās atveres.

VVD informē, ka viela šķīst ūdenī un šobrīd papildu bīstamība nav konstatēta. Atbildīgie dienesti uzsver, ka situācija tiek kontrolēta un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv. 

Tēmas

VUGDVentspilsKurzemeValsts ugundzēsības un glābšanas dienestsValsts vides dienestsVentspils novads

Citi šobrīd lasa