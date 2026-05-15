Šodien 15:08
Ventspilī noplūdis metanols
15. maijā, plkst. 12.54, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ziemeļu ielu Ventspilī, kur no dzelzceļa cisternas notika metanola noplūde.
Saskaņā ar VUGD Prevencijas pārvaldes Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nodaļas sniegto informāciju, ugunsdzēsēji glābēji noplūdi ir ierobežojuši, un notikuma vietā turpinās darbi. VUGD veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta.
Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošā informācija liecina, ka noplūde bija radusies no cisternas augšējās atveres.
VVD informē, ka viela šķīst ūdenī un šobrīd papildu bīstamība nav konstatēta. Atbildīgie dienesti uzsver, ka situācija tiek kontrolēta un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv.