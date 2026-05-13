VIDEO: Krievijas aizsardzības ministrijas izgāšanās: tiek apšaubīts "pastardiena ieroča" testēšanas video patiesums
Krievijas "Sarmat" raķetes testēšanas video varētu būt viltojums, jo tajā redzams kāds objekts, kas apšauba tā patiesumu.
Krievijas Aizsardzības ministrijas video par "pastardiena ieroča" - raķetes "Sarmat" - izmēģinājumu, iespējams, saturēja kadrus, kas tapuši pirms 15 gadiem. Uz to norādīja neatkarīgais Krievijas izdevums "Agentstvo".
Minētais video tika filmēts komandcentrā it kā "Sarmat" raķetes palaišanas laikā. Tur, centrālajā vietā zem stikla, atradās Mobilizācijas struktūru speciālistu padziļinātas apmācības militārā institūta (VIPKSMO) karogs.
Tas tika izformēts 2011. gadā. Tā klātbūtne 2026. gadā šādā "kaujas postenī numur 1" ir absurds. Pastāv iespēja, ka šodien Aizsardzības ministrija demonstrēja arhīva materiālus, aizbildinoties ar "Sarmat" testēšanu.
Žurnālisti video redzamo karavīru, kurš "veica palaišanu", identificēja kā 36 gadus veco Andreju Kozubu, Krievijas bruņoto spēku raķešu spēku locekli. Zināms, ka viņš jau dienēja vismaz 2013. gadā.
Kremlis izmēģināja "Sarmat" raķeti tikai trīs dienas pēc katastrofālās 9. maija militārās parādes. Demonstrējot "pastardienas ieroci", krievi centās atspēkot Rietumu mediju atspoguļojumu par Krievijas vājumu un militāro izsīkumu. Vai testi tiešām notika, nav zināms.
Raķete "Sarmat" ir smagā starpkontinentālā raķete, ar kuru Krievijas bruņotie spēki plāno aizstāt padomju laika starpkontinentālās ballistiskās raķetes "Voyevoda", kuras NATO pazīstamas kā "Satan" klase.
Jaunā Krievijas raķete "Sarmat" sver vairāk nekā 200 tonnas, savukārt tās rādius ir vairāk nekā 11 tūkstoši kilometru. Saskaņā ar ASV Kongresa veikto pētījumu, domājams, ka jaunā "Sarmat" nesējraķete var tikt aprīkota ar 10 vai vairāk kodolgalviņām.
Putins savulaik paziņoja, ka šis jaunākās paaudzes starpkontinentālā ballistiskā raķete "Krievijas pretiniekiem liks divreiz apdomāties, pirms īstenot jebkāda veida agresīvus mērķus." Diktators arī paziņoja, ka šo raķeti nav iespējams pārtvert nevienai no Rietumvalstu pretraķešu aizsardzības sistēmām, turklāt raķetes izstrādātāji tās būvē izmantojuši tikai un vienīgi Krievijā ražotās detaļas, nepaļaujoties uz ārvalstu komponentēm.