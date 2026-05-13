“Daži teiks, ka Eirovīzija nav politiska..."
Lai gan Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) atkārtoti uzsvērusi, ka Eirovīzija ir ar politiku nesaistīts dziesmu konkurss, arvien vairāk izskanējuši pretēji viedokļi.
Šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursu Vīnē aizēnojuši strīdi par Izraēlas dalību tajā, radot vienu no lielākajām krīzēm konkursa vēsturē. Protesti, boikoti un apsūdzības par iespējamu manipulēšanu ar balsojumu sašķēluši gan skatītājus, gan dalībvalstis. Turklāt piecas valstis — Spānija, Nīderlande, Īrija, Slovēnija un Islande — atteikušās piedalīties konkursā, protestējot pret Izraēlas militārajām darbībām Gazas joslā un humāno krīzi reģionā.
Eirovīzijas direktors Martins Grīns atzina, ka boikots ir smags trieciens konkursam. “Mums šogad pietrūkst piecu mūsu ģimenes locekļu, un mēs ceram, ka viņi atgriezīsies,” viņš sacīja, runājot par valstīm, kas atteikušās konkursā piedalīties.
Tāpat Vīnes policija pastiprinājusi drošības pasākumus “krietni vairāk nekā parasti”, jo Austrijas galvaspilsētā gaidāmi protesti pret Izraēlas dalību konkursā.
Lai gan Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) atkārtoti uzsver, ka Eirovīzija ir nepolitisks konkurss, arvien vairāk izskanējuši arī pretēji viedokļi. “Daži teiks, ka Eirovīzija nav politiska, ka tā ir tikai izklaide un jautrība, bet mūzika manā dzīvē vienmēr ir bijusi politiska,” publiski paudis 1994. gada Eirovīzijas uzvarētājs Čārlijs Makgetigans. Viņš uzsvēra, ka mākslinieki bieži izmanto mūziku, lai paustu savu nostāju pret karu un vardarbību.
Tikmēr Slovēnijas sabiedriskās televīzijas RTV vadītāja Natalija Gorščaka norādījusi, ka Eirovīzijā pastāv dubultie standarti, jo 2022. gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā tā tika izslēgta no Eirovīzijas. “Vienādiem noteikumiem jāattiecas uz visām valstīm,” viņa uzsvēra, norādot, ka arī Izraēlai būtu jāizjūt sekas par karu Gazā. Tomēr EBU norāda, ka Izraēlas sabiedriskā raidorganizācija KAN ievēro konkursa noteikumus, tāpēc tās izslēgšanai neesot pamata.
Papildu spriedzi radījušas apsūdzības par iespējamu balsojuma ietekmēšanu. Tomēr, neskatoties uz strīdiem, Izraēla otrdien kvalificējās Eirovīzijas finālam. Tikmēr Austrijas sabiedriskās televīzijas ORF producents Mihaels Krēns aizstāvēja konkursa ideju kā iespēju cilvēkiem uz brīdi aizmirst ikdienas konfliktus. “Būtu ļoti skumji, ja Eirovīzija izzustu,” viņš sacīja, piebilstot, ka konkursam joprojām vajadzētu vienot cilvēkus “caur mūziku”.