Liktenīgais brauciens: identificēts pirmais cilvēks, kurš inficējās un nomira no hantavīrusa uz kruīza kuģa
Saskaņā ar "Newsweek" datiem holandiešu ornitologs Leo Šilperords identificēts kā "nulles pacients" — pirmais cilvēks, kurš inficējās ar Andu hantavīrusa paveidu.
Šis gadījums kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu starptautiskajiem veselības dienestiem, cenšoties izsekot, kā retais vīruss izplatījās starp pasažieriem un šķērsoja valstu robežas.
70 gadus vecais Leo un viņa 69 gadus vecā sieva Mirjama bija pieredzējuši putnu vērotāji, kuri vairākus mēnešus ceļoja pa Dienvidameriku, pirms 1. aprīlī uzkāpa uz kuģa "MV Hondius". Viņu maršruts veda cauri Argentīnai, Čīlei un Urugvajai, bet marta beigās viņi atgriezās Argentīnā, kur viena no izbraukuma ekspedīcijām, iespējams, izrādījās liktenīga.
"Newsweek" sazinājās pa e-pastu ar Nīderlandes Veselības ministriju kā arī ar Nacionālo sabiedrības veselības un vides institūtu, lai saņemtu komentārus. Kā ziņo "New York Post" un Nīderlandes mediji, pāris bija no aptuveni 3000 iedzīvotāju liela Nīderlandes ciemata.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) kā pirmos saslimšanas gadījumus reģistrēja vīrieti un sievieti, kuri ceļoja kopā. Sākotnēji vīrietis tika klasificēts kā iespējams saslimšanas gadījums, savukārt sievietes inficēšanās tika apstiprināta ar PCR testu.
Pašlaik PVO sadarbībā ar Argentīnas un Čīles varasiestādēm izmeklē uzliesmojuma izcelsmi. Argentīnā — vienā no valstīm, kur pāris uzturējās pirms 1. aprīlī uzkāpšanas uz kuģa — pēdējā laikā strauji pieaudzis hantavīrusa gadījumu skaits.
Aģentūra norādīja, ka saskaņā ar sākotnējiem datiem un pirmo inficēto ceļojumu vēsturi iespējamais infekcijas avots varētu būt "kontakts ar grauzējiem putnu vērošanas laikā".
Papildus tam, ka Leo bija ornitologs, Šilperordu pāris bija arī pieredzējuši putnu vērotāji, kuri internetā publicēja savu ceļojumu aprakstus, tostarp par šo braucienu un 2013. gada ceļojumu uz Šrilanku.
1984. gadā viņi bija līdzautori pētījumam par īsknābja zosīm, kas tika publicēts Nīderlandes žurnālā "Het Vogeljaar" ("Putnu gads").
Saskaņā ar PVO datiem vīrietim, kuru tagad identificē kā Leo, simptomi parādījās 6. aprīlī, un viņš nomira uz kuģa 11. aprīlī. Viņa sieva palika uz kuģa un 24. aprīlī izkāpa krastā ar kuņģa-zarnu trakta simptomiem.
"Pēc tam sievietes veselības stāvoklis pasliktinājās 25. aprīlī lidojuma laikā no Svētās Helēnas salas uz Dienvidāfriku," ziņoja PVO. "Viņa nomira 26. aprīlī Johanesburgas klīnikā."
Ar ko šis paveids atšķiras?
Uzliesmojumu izraisīja Andu hantavīrusa paveids — reta vīrusa forma, kas atšķirībā no vairuma citu hantavīrusa paveidu var tikt pārnesta no cilvēka uz cilvēku. Parasti šī slimība izplatās tikai starp grauzējiem.
Vīrusa parādīšanās uz kruīza kuģa izraisīja starptautisku kontaktpersonu izsekošanu vairākās valstīs. Pēc amatpersonu teiktā, šis gadījums parāda, cik ātri vīrusi spēj šķērsot valstu robežas.
Pasažieri, tostarp amerikāņi un eiropieši, kuri jau atgriezušies mājās, pašlaik tiek novēroti, lai savlaicīgi pamanītu iespējamos simptomus un novērstu tālāku infekcijas izplatīšanos.
Varasiestādes uzskata, ka Nīderlandes pāris varētu būt inficējies izgāztuvē Ušvajā. Ušvaja ir nomaļa pilsēta, kas piesaista putnu vērotājus, kuri meklē retas sugas.
Tiek pieļauts, ka šajā vietā, kuru vietējās amatpersonas raksturo kā stipri piesārņotu, mīt grauzēji — Andu hantavīrusa paveida pārnēsātāji. Parasti šis vīruss izplatās, ieelpojot inficētu dzīvnieku ekskrementu vai urīna daļiņas.
Saskaņā ar kruīza kuģa operatora "Oceanwide Expeditions" sniegto informāciju Leo simptomi — tostarp drudzis, galvassāpes un gremošanas traucējumi — parādījās mazāk nekā nedēļu pēc ceļojuma sākuma, un 11. aprīlī viņš nomira uz kuģa klāja.
"Tajā brīdī hantavīruss netika uzreiz turēts aizdomāts, jo simptomi līdzinājās citām elpceļu slimībām, turklāt viņa nāve sākotnēji palika neizskaidrota un analīžu paraugi netika paņemti," sacīja PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss.
Viņa sieva izkāpa no kuģa, kad tas 24. aprīlī sasniedza attālo Svētās Helēnas salu, taču drīz pēc tam smagi saslima. Pēc veselības stāvokļa pasliktināšanās viņa dažas dienas vēlāk nomira Dienvidāfrikā.
Tagad tiek uzskatīts, ka viņu nāves gadījumi bija vieni no pirmajiem, kas saistīti ar šo uzliesmojumu, un izmeklētāji Leo uzskata par "nulles pacientu".
Kuģis "MV Hondius", uz kura atradās vairāk nekā 100 pasažieru, nonāca arvien plašāku sabiedrības veselības drošības pasākumu centrā, jo tika atklāti jauni saslimšanas gadījumi.
Ar šo ceļojumu saistīti vairāki inficēšanās un nāves gadījumi, kas noveda pie novērošanas, karantīnas un kontaktpersonu izsekošanas tādās valstīs kā ASV, Lielbritānijā un gandrīz visā Rietumeiropā.
Vairāki pasažieri kruīza vidū izkāpa no kuģa un devās starptautiskos ceļojumos, radot bažas par iespējamu vīrusa tālāku izplatīšanos lidojumu un turpmāko pārvietošanās laikā.
Hantavīrusi parasti tiek pārnesti no grauzēja uz grauzēju, un pārnešana no cilvēka uz cilvēku līdz šim novērota tikai Andu hantavīrusa paveida gadījumā.
Tomēr Andu hantavīrusa paveids, kas saistīts ar uzliesmojumu uz kuģa, ir izņēmums — veselības aprūpes speciālisti norāda, ka tas var izplatīties cieša kontakta ceļā starp cilvēkiem. Leo un viņa sieva atradās vienā kajītē uz kuģa "MV Hondius", tādēļ viņi pastāvīgi bija ciešā kontaktā.
Neraugoties uz nopietno uzliesmojumu uz kuģa "MV Hondius", epidemiologi uzsver, ka vīrusam trūkst galvenā faktora, lai tas pāraugtu globālā krīzē — efektīvas pārnešanas no cilvēka uz cilvēku, kā tas bija koronavīrusa gadījumā.
"Pandēmijas potenciālu galvenokārt nosaka pārnešanas vieglums, nevis letalitāte," žurnālam "Newsweek" sacīja Džonsa Hopkinsa Universitāte vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Ameš Adalja.
"Hantavīrusa gadījumā cilvēks saslimst pēkšņi un smagi, kas ierobežo tā izplatību. Vīrusam svarīga nav mirstība, bet gan spēja pārnesties starp cilvēkiem," skaidroja epidemiologs no Hārvarda Universitātes Bils Hanadžs.
Eksperti norādīja, ka pat Andu hantavīrusa paveids — vienīgais zināmais paveids, kas spēj pārnesties no cilvēka uz cilvēku — neizplatās pietiekami efektīvi un parasti prasa ļoti ciešu un ilgstošu kontaktu.
"To ir ļoti grūti pārnest no viena cilvēka otram," "Newsweek" sacīja epidemiologs no Stenforda Universitātes Marks Lipsitčs.
Šāda kombinācija — smaga slimības gaita, bet zema lipība — nozīmē, ka uzliesmojumi var būt nāvējoši, taču maz ticams, ka tie pāraugs pandēmijā.
Veselības aizsardzības iestādes turpina izmeklēt precīzu inficēšanās ķēdi, tostarp cenšoties noskaidrot, vai saslimšana sākās vēl pirms pasažieri uzkāpa uz kuģa, vai arī vīruss izplatījās ceļojuma laikā.
Starptautiskās organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija, koordinē testēšanas, uzraudzības un izolācijas pasākumus, vienlaikus novērojot pasažierus vairākos kontinentos.
Galvenā uzmanība joprojām tiek veltīta uzliesmojuma ierobežošanai, papildu saslimšanas gadījumu identificēšanai un izpratnei par to, kā šis retais vīruss nokļuvis uz kruīza kuģa, kas atrodas tālu no tā ierastās izplatības vides.
Notikumu hronoloģija uz kruīza kuģa "MV Hondius"
1. aprīlis: kuģis "MV Hondius" iziet no Ušuajas, Argentīnā, sākot ceļojumu caur Dienvidatlantiju.
11. aprīlis: uz kuģa mirst pasažieris no Nīderlandes, kas kļūst par pirmo ar šo reisu saistīto nāves gadījumu.
24. aprīlis: mirušā vīrieša atraitni kopā ar viņa mirstīgajām atliekām nogādā no Svētās Helēnas salas uz Johanesburgu.
25. aprīlis: sievietes stāvoklis transportēšanas laikā pasliktinās, un pēc ierašanās viņa tiek hospitalizēta.
26. aprīlis: sieviete mirst slimnīcā. Vēlāk varasiestādes apstiprina, ka viņa bija inficēta ar hantavīrusu.
27. aprīlis: vēl viens inficēts pasažieris — Lielbritānijas pilsonis — tiek evakuēts uz Dienvidāfriku un hospitalizēts kritiskā, bet stabilā stāvoklī ar apstiprinātu diagnozi.
2. maijs: uz kuģa mirst pasažieris no Vācijas, lai gan vēl nav apstiprināts, vai viņam bija hantavīruss.
3. maijs: kuģis ierodas pie Kaboverdes krastiem, taču tam tiek liegta ieiešana ostā.
5. maijs: medicīnas darbinieki uzkāpj uz kuģa pie Kaboverdes, lai izvērtētu situāciju.
6. maijs: Pasaules Veselības organizācija apstiprina trešo hantavīrusa gadījumu pasažierim, kurš iepriekš bija pametis kuģi un vērsies pēc medicīniskās palīdzības Cīrihē, Šveicē.
10. maijs: kuģis ierodas Tenerifē, kur pasažieri tiek testēti pirms nogādāšanas vietējā lidostā, no kuras čarterreisi viņus nogādā dzimtenē.
11. maijā kuģis "MV Hondius" devās no Tenerifes uz Nīderlandi un pašlaik atrodas speciālā dokā Roterdamas ostā, kur tas tiek rūpīgi tīrīts un dezinficēts.
Uz kuģa atrodas 27 cilvēki: 25 apkalpes locekļi un divi medicīnas eksperti no Nīderlandes Nacionālā sabiedrības veselības un vides institūta, kuri organizē un uzrauga kuģa tīrīšanas procesu.
"Vīrusa kuģa" kapteinis Jans Dobrugovskis sociālajos tīklos publicēja video, kurā pateicās pasažieriem un apkalpei par pacietību un savstarpēji draudzīgo attieksmi.