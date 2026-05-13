Nīderlandes slimnīcā rupji pārkāpti nāvējošā hantavīrusa drošības protokoli: 12 mediķi ievietoti karantīnā
Nīderlandes slimnīca “Radboudumc” ievietojusi karantīnā 12 slimnīcas darbiniekus pēc tam, kad slimnīcā tika rupji pārkāpti nāvējošā hantavīrusa drošības protokoli.
Kā norāda ārstniecības iestāde, hantavīrusa pacienta asins un urīna paraugi tika apstrādāti, neievērojot visstingrākos drošības protokolus. Lai gan mediķi izolācijā atradīsies sešas nedēļas, slimnīca uzsver, ka inficēšanās risks ir ļoti zems un pacientu aprūpe turpinās bez traucējumiem.
Nīderlandes veselības ministre Sofija Hermansa parlamentā skaidroja, ka slimnīcā tika ievēroti stingri drošības pasākumi, taču ne paši stingrākie, kādi nepieciešami tieši šī hantavīrusa paveida gadījumā. “Iespējamība, ka darbinieki ir inficējušies, ir neliela, taču, tā kā mums ir darīšana ar nopietnu vīrusu, slimnīca nolēma rīkoties maksimāli piesardzīgi,” pauda ministre.
Viņa arī uzsvēra, ka situācija būtiski atšķiras no Covid-19 pandēmijas. “Ar mūsu rīcībā esošajām zināšanām un ieviestajiem pasākumiem esam pārliecināti, ka spēsim šo vīrusu kontrolēt,” piebilda Hermansa.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) apstiprinājusi jau deviņus hantavīrusa gadījumus, kas saistīti ar slimības uzliesmojumu uz kruīza kuģa “MV Hondius”. Tiek pieļauta doma, ka, iespējams ar vīrusu bija sasirguši vēl divi cilveki - viens no tiem nomira pirms testēšanas veikšanas. Kopš vīrusa uzliesmojuma sākuma no tā miruši trīs cilvēki — Nīderlandes pāris un viens Vācijas pilsonis. Lai gan hantavīruss parasti izplatās caur savvaļas grauzējiem, retos gadījumos tas var tikt nodots arī no cilvēka cilvēkam cieša kontakta laikā.
PVO vadītājs Tedross Adanoms Gebrejesuss brīdināja, ka tuvākajās nedēļās varētu tikt atklāti vēl jauni saslimšanas gadījumi, jo vīrusam ir ilgs inkubācijas periods - aptuveni sešas nedēļas. “Šobrīd nekas neliecina, ka sākusies plašāka epidēmija, taču situācija var mainīties, un ilgā inkubācijas perioda dēļ tuvākajās nedēļās iespējami jauni gadījumi,” viņš norādīja. Vienlaikus visi iespējamie inficētie cilvēki esot izolēti un atrodas stingrā mediķu uzraudzībā.