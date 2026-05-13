Mūžībā devies iggadējais Liepājas Tenisa Sporta skolas direktors Imants Andersons
Otrdien, 12.maijā, mūžībā devies ilggadējais Liepājas Tenisa Sporta skolas direktors Imants Andersons.
"Ar dziļām skumjām saņemta ziņa, ka 12.maijā mūžībā devies Imants Andersons - ilggadējs Liepājas Tenisa Sporta skolas direktors un cilvēks, kura dzīves darbs bija teniss un jaunatnes sports," paziņojusi Latvijas Tenisa Savienība.
"Daudzu gadu garumā Imants Andersons ar neatlaidību, profesionalitāti un sirdsdegsmi veidoja un attīstīja tenisa dzīvi Liepājā. Viņa vadībā izauga ne viena vien jauno sportistu paaudze, un viņa ieguldījums Latvijas tenisā paliks nozīmīgs arī turpmāk. Viņš bija ne tikai prasīgs un zinošs skolas direktors, bet arī cilvēks, kurš prata iedvesmot, atbalstīt un noticēt jaunajiem talantiem."
"Kolēģi, audzēkņi un tenisa sabiedrība Imantu Andersonu atcerēsies kā atsaucīgu, godīgu un sportam patiesi uzticīgu personību. Viņa darbs un cilvēcība atstājuši paliekošas pēdas daudzu cilvēku dzīvēs."
Latvijas Tenisa Savienība un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Imanta Andersona ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visai Liepājas un Latvijas sporta saimei.