Ungārija klusi izraidījusi krievu spiegu, kurš bijis iefiltrējies Orbāna iekšējā lokā
No Ungārijas ir izraidīts Krievijas diplomāts, kurš spiegoja premjerministra Viktora Orbāna iekšējā lokā.
Ungārijas jaunās varas iestādes ir sākušas valsts attīrīšanu no Krievijas aģentiem. Saskaņā ar publikācijas "VSquare" sniegto informāciju, ticis klusi izraidīts Krievijas spiegs, kas darbojās zem diplomātiskā aizsega.
Tas esot 36 gadus vecais vēstniecības sekretārs Arturs Suškovs, kurš izrādījies Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta virsnieks. Viņam tika dotas divas nedēļas, lai pamestu valsti. 4. maijā Krievijas aģents pameta valsti kopā ar sievu.
"Izraidīšana notika vairākus mēnešus vēlāk, nekā Ungārijas pretizlūkošana bija iecerējusi. Saskaņā ar avotu, Orbāna valdība bloķēja priekšlikumu nosūtīt Suškovu mājās... Tā kā Krievija aktīvi atbalstīja Orbāna pārvēlēšanu, viņš nevēlējās riskēt ar šīm attiecībām," teikts rakstā.
Orbāna sakāve vēlēšanās visu mainīja. Ungārijas izlūkdienesti, kas bija spiesti darboties spēcīga spiediena apstākļos, tagad varēja brīvi pildīt savus pienākumus. Galu galā krievu spiegs tika deportēts mājās.
"Suškova mērķu un darbības jomu vidū bija Mātjaša Korvina koledža (MCC), Ungārijas Starptautisko attiecību institūts (HIIA) un Džona Lukāča Stratēģijas un politikas institūts Ludovikas Valsts administrācijas universitātē — universitātē, kas apmāca Ungārijas militārpersonas, tiesībaizsardzības un izlūkdienestu amatpersonas," raksta VSquare.
Avoti atklāj, ka Suškovam Ungārijā izdevies savervēt vismaz trīs cilvēkus. Viņš nodibināja kontaktus ar īstajiem cilvēkiem, piedāvājot dārgas dāvanas un solot lielas naudas summas apmaiņā pret informāciju. Tiek ziņots, ka Suškovu interesējis plašs tēmu loks: sākot ar tenkām par Ungārijas amatpersonām un beidzot ar atomelektrostaciju projektiem.
Spiegs rīkojies tik nekaunīgi, ka pat Orbāna valdība bijusi ar viņu neapmierināta un centusies izraidīt no valsts, taču bailes no Maskavas ņēmušas virsroku. Orbāna vadībā Krievijas izlūkdienesti Ungārijā jutās kā mājās un izveidoja plašu spiegu tīklu. Tuvākajā nākotnē, visticamāk, sekos virkne turpmāku Krievijas aģentu izraidīšana no valsts.
"Tisza" partijas uzvara iezīmē iespējamu politikas maiņu Budapeštā, kas jau sen ir apturējusi svarīgus ES lēmumus par atbalstu Ukrainai. Ungārija iepriekš bloķēja finansiālās palīdzības un sankciju iniciatīvas, radot spriedzi Eiropas Savienībā. Ja veto tiks atcelts, Ukraina varēs saņemt ievērojamu finansējumu notiekošā kara laikā.